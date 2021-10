Looser venció el miedo a perderse, Guerrero feliz con su debut

Boumalne Dades (Marruecos), 10 oct (EFE).- Dos debutantes en la Titan Desert, el suizo Konny Looser y el español Pablo Guerrero, fueron los grandes protagonistas en la primera etapa, el primero de ellos un ilustre experto en pruebas de BTT maratón invitado por la organización y el segundo un exprofesional de ruta del Burgos BH que se estrenó dejando una gran impresión.

Looser, de 32 años, profesional desde 2011, cuando se inició en el ciclismo de carretera, llegó a Marruecos plagado de incógnitas, sin asistencia mecánica personal ni fisioterapeuta, y además con miedo a perderse por la dificultad a navegar con el GPS.

'Estaba nervioso antes de llegar aquí, para mi es todo nuevo y una gran aventura. He venido sin ningún tipo de ayuda ni mecánicos y sin conocer a nadie. Hablo poco inglés y casi todo el mundo habla español. Es difícil. También se me ha hecho difícil navegar con el GPS y tenía miedo de perder el camino. Fue importante mantenerse en el grupo porque siempre hay gente con la que puedes hablar sobre el camino a seguir', dijo Looser en la meta de Boumalne Dades.

La etapa fue 'una locura', según comentó el ciclista helvético, de 3 años, 'con muchas piedras y descensos muy peligrosos', pero encontró alguna compensación por la ruta desértica.

'El paisaje ha sido uno de los más bonitos que he visto nunca. Esta es una zona muy bonita. En el puerto hemos hecho un grupo de 5 y hemos trabajo juntos, eso ha sido la clave de la etapa. Ha habido mucha táctica, pero sabía que si quería ganar el sprint debía soltar a mis rivales antes de meta. Estoy feliz con la etapa y el liderato'.

Por su parte, el español Pablo Guerrero (Coín, Málaga, 29 años), terminó feliz con su segundo puesto y por su primera experiencia en la Titan Desert. Tras una trayectoria inicial en la bicicleta de montaña, el andaluz fichó en 2016 por el equipo portugués de ruta Boavista, y más tarde desembocó en 2020 en el Burgos, antes de regresar a su mundo real, 'el ciclismo de las ruedas gruesas'.

'Ha sido una etapa muy dura de principio a fin, nos juntamos 5 y en la última subida cerca de meta atacó Looser y no le pude seguir. Me hubiera gustado ganar, pero estoy encantado con la experiencia', señaló Guerrero, quien dejó el Burgos BH tras un año complicado por la pandemia y las lesiones. 'No pude demostrar nada y no me renovaron', concluyó. EFE

soc/jad