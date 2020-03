Lopetegui duda de que pueda reanudarse LaLiga y defiende 'priorizar la salud'

Sevilla, 23 mar (EFE).- El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, admitió que 'cada vez' tiene 'más dudas de que se pueda volver a la competición' por la situación creada por la pandemia de coronavirus y que se le hace 'extraño escuchar plazos en este escenario', ya que ahora hay que 'priorizar la salud y el fútbol es algo secundario'.

'Se me hace difícil cuando veo a responsables del fútbol hablar de fechas. Viendo el escenario actual hablar de fútbol es complejo y cuando se habla de jugar a puerta cerrada, no tiene sentido, porque el fútbol es para la gente, para el público. Que da tiempo a acabar la temporada, se termina; que no, no pasa nada', dijo este lunes Lopetegui a la radio del Sevilla.

El entrenador sevillista aseguró que el cuerpo técnico que comanda y sus jugadores, además de quedarse en casa para cumplir con el confinamiento decretado, están 'preparados para lo que pueda venir', y aunque desconoce 'qué escenario se va a dar', cree que 'va a ir para largo'.

'Los que decidan, decidirán si conviene tocar dos temporadas o terminar una y arrancar la otra de manera limpia', aseveró Lopetegui, que no entiende 'muy bien' cuando se habla de la opción de jugar más adelante a puerta cerrada, ya que 'si se hace así es porque existe un riesgo; y si éste existe, no se debería de jugar'.

Insistió en que no sabe que pasará, aunque 'tampoco se puede obviar que se han jugado tres cuartas partes de la temporada', algo que, en el caso de que no pueda terminarse, consideró que también debería de 'tenerse en cuenta', si bien 'esto es secundario ahora'.

El guipuzcoano sostuvo que no valdría con tener 'dos semanas de pretemporada, como dicen algunos', y ello implica 'un gran desconocimiento de lo que está sucediendo y de cómo afectará psicológicamente a los jugadores', pues ahora sería 'mucho más difícil que en verano, cuando los jugadores están frescos'.

Además, según el técnico sevillista, la 'estrategia de preparación' marcada en verano 'ya se ha perdido', y añadió que 'el factor emocional va a ser importante y también el tiempo de trabajo que pueda haber, pues todo lo hecho antes en preparación física vale de poco o nada, y es un escenario que no se ajusta a la igualdad y la justicia de una temporada seguida'.

Respecto a que se hable de posibles fechas, el exseleccionador afirmó que entiende 'los intereses' y las consecuencias que tendría no acabar la Liga, pero defendió que ahora nadie puede 'ponerse de perfil' y los profesionales también tienen que 'ser generosos' y 'dar ejemplo' por los efectos que tendrá para sus clubes.

Explicó que mantienen 'un vínculo diario con los jugadores, con plataformas de actividad para que les afecte lo menos posible' en lo físico y lo emocional, y procuran que tengan 'herramientas individuales para soportar emocionalmente esta situación'.

Aseguró que ésta 'es la plantilla más comprometida' a la que ha entrenado, porque tienen 'un compromiso enorme por el trabajo' que estaban haciendo, 'y así lo siguen haciendo ahora, estando cerca de sus familias y con gente cercana que está sufriendo'.

'Están siendo muy generosos y profesionales, y esto nos va a ayudar en la posible vuelta. Siempre les he dicho el orgullo que sentía por ellos, sobre todo en momentos malos, porque ahí me han mostrado compromiso y ambición', dijo Lopetegui, a quien le 'preocupa especialmente' la situación de 'algún jugador que está solo, sin familia' en Sevilla, si bien 'están siendo muy fuertes'. EFE