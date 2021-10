Lopetegui: 'El equipo está con ganas de volver a competir'

Sevilla, 15 oct (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha comentado este viernes en rueda de prensa que 'el equipo está con ganas de volver a competir y con la ambición de hacer un buen partido ante' el Celta, al que visita el domingo y al que definió como 'un rival con buenos jugadores'.

Lopetegui ha señalado que espera 'un partido duro ante un rival con excelentes jugadores, que pueden resolver el partido por sí mismos' y que muestra un 'gran desempeño en ataque y en defensa', ya que juega con un 'estilo agresivo que obliga a defender bien cuando ataca y atacar bien cuando defiende'.

El técnico sevillista desea 'competir al margen del contexto' que mantiene a sus tres internacionales argentinos -Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Papu Gómez- en su país 'hasta mañana', por lo que aún no sabe 'quién viaja ni quién juega', aunque tiene claro que 'los jugadores que no estén bien, no serán de la partida'.

El preparador vasco está especialmente expectante por saber 'cómo llega Marcos (Acuña)', quien 'tuvo un problemilla, pero ya ayer jugó', pero su hipotética baja en Vigo podría facilitar del internacional sueco Ludwig Augustinsson, inédito pero que 'en algún momento tendrá su oportunidad' porque 'las temporadas son largas'.

Lopetegui, que ignora si el lesionado Yousseff En-Nesyri podrá reaparecer porque 'todavía no ha entrenado' a sus órdenes, negó que esté 'pendiente de los debates' generados a raíz del mal juego del Sevilla en Granada, ya que 'la exigencia es fantástica' pero él debe concentrar 'toda la energía en seguir trabajando'. EFE

1010823

mds/cb/jad