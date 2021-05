Lopetegui: “Es un penalti claro”

Madrid, 9 may (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, analizó la jugada polémica del partido en la que el árbitro Juan Martínez Munuera señaló mano del brasileño Éder Militao tras revisar la acción en la pantalla del sistema de videoarbitraje (VAR), y la catalogó como “penalti claro” a pesar de las protestas del Real Madrid.

“La jugada no la he visto en el campo. La vi luego repetida. Y creo que es un penalti claro y por eso lo han pitado”, comentó el técnico que a continuación se explayó en si tiene claros o no los supuestos de cuando ha de ser señalada una acción como mano.

“La realidad es que no te puedo aseverar que tengo claro en qué circunstancias es mano o no; más o menos intento informarme, intento tener claro el concepto, pero está claro que las interpretaciones han variado. No es fácil. Nosotros también tuvimos una acción la semana pasada en la que no se nos pitó, pero en esta ocasión es más clara; aunque insisto, no es sencillo y no tengo esa certeza al 100%”, comentó.

Un Lopetegui que ponderó el esfuerzo de su equipo durante toda la temporada a pesar de que este domingo, con el empate a dos frente al Real Madrid, se le esfumaron casi por completo las opciones de título de su equipo tras quedarse a seis puntos del Atlético de Madrid con tan solo tres jornadas por disputarse de LaLigaSantander.

“Estar a estas alturas, a tres partidos del final, sabiendo que si ganábamos hoy nos reenganchábamos a esa ilusión tan grande e histórica en el Sevilla contra trasatlánticos como son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid es digno de destacar y estar orgullosos de este grupo. Desde el 10 de junio llevamos 70 partidos; lo que están haciendo estos chicos es una barbaridad”, declaró.

El técnico analizó también el desarrollo de un partido que le dejó con sabor amargo: “Perdiendo dos puntos en el último minuto siempre te queda una sensación de amargura. Y más porque el equipo ha hecho un gran trabajo en dos partes diferentes. En la segunda parte nos ha faltado un poco de tranquilidad para salir de la presión porque tras el 1-2 tuvimos varias para cerrar el encuentro. Y con un infortunio nos empataron”, expresó.

“Nos deja tristes porque veníamos a Madrid con intención de ganar. Contento por la actitud de los chicos tras el palo que nos llevamos frente al Athletic”, añadió. EFE

1011880