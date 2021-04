Lopetegui: “Hablar del título no ayuda y aún no hemos logrado el objetivo”

València, 21 abr (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no quiso referirse a su equipo como candidato para el título de LaLiga y aunque no lo descartó para esa lucha recordó que aún no tienen sellado su objetivo de repetir clasificación para la Liga de Campeones.

“El Sevilla lo que está es tratando de ganar cada partido, no hay nada más ambicioso que eso. Hablar de otras cuestiones no me ayuda como entrenador y lo que no me ayuda no lo quiero. No hemos conseguido aún nuestro objetivo que sería entrar dos veces seguidas como cuarto en la Champions. Luego, veremos”, señaló en una rueda de prensa, en la que no renunció a nada.

“Estamos peleando por nuestro objetivo en la Liga, el equipo ha hecho un gran trabajo pero esto no ha acabado, estamos en pleno esprint y cuando uno se levanta para esprintar ya no mira atrás”, admitió el entrenador que dijo que “lo único” que les pueda ayudar “es preparar cada partido como si fuera el último”.

El técnico subrayó la dificultad que tiene ganar fuera de casa y la complejidad de hacerlo en tres partidos seguidos. “Éste era más complicado, sin ninguna duda, por el contexto, porque el Levante venía de una derrota abultada y no muy merecida”, destacó.

“Ellos han cambiado su manera de afrontar el partido y ha sido muy complejo, hemos sabido esperar y hemos conseguido tres puntos ante un rival que tiene un magnífico entrenador”, resaltó.

El técnico admitió que están preocupados por los problemas físicos de Jules Koundé. “No sabemos lo que tiene, mañana valoraremos, ojalá sólo sea una sobrecarga pero no lo sabemos”, dijo.

Preguntado por el proyecto de la Superliga y su fracaso dijo que “la esencia del fútbol tiene muchísimo poder, es complicado ir contra su esencia”.

“Tiene años de éxito el fútbol porque sale de la esencia. Carezco de muchos datos pero soy consciente de la fortaleza de la base del fútbol que entronca toda su fortaleza”, concluyó. EFE

1010146