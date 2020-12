Lopetegui: 'Hemos merecido ganar, no tengo ninguna duda'

Getafe (Madrid), 12 dic (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, aseguró este sábado que su equipo mereció ganar 'sin ninguna duda' al Getafe, derrotado 0-1 con un tanto de Xabier Etxeita en propia meta.

'Partido complicado. El Getafe compite muy bien, te llevan al límite. Conocen el campo y ellos han decidido esperar, quitarnos espacios y dificultaba el poder jugar. Había que tener paciencia, no equivocarse. Ellos no recuerdo ocasiones, nosotros hemos tenido claras y hemos conseguido un buen triunfo', dijo en rueda de prensa.

'Hemos merecido ganar, no tengo ninguna duda. En el fútbol no siempre gana quien más lo merece. Han esperado a que nos equivocáramos y a esperar una transición con jugadores rápidos. Hemos tenido paciencia, nos hemos equivocado poco y hemos generado ocasiones para ganar. El equipo ha merecido los tres puntos', agregó.

También habló sobre la reacción del argentino Lucas Ocampos cuando fue sustituido y se fue enfadado del terreno de juego: 'A esa reacción no le doy importancia. Los jugadores salen cabreados, no hay problema. He sido futbolista y no le doy importancia. Le cambié para buscar ganar el partido. Necesitábamos más presencia en el área y tener la situación más llena porque estaban más aplastados y se preveían centros'.

Además, cuestionado por si le preocupa ganar 0-1 a equipos como el Getafe o el Huesca, dijo que le preocuparía no sumar tres puntos y recordó que conseguir victorias en la Liga española es muy complicado.

'Hay muy poca diferencia de un equipo a otro. El Getafe hizo un gran papel en la Europa League el año pasado y ha estado siempre rondando puestos europeos. Es muy complicado. El equipo ha hecho méritos para ganar a nivel ofensivo y defensivo. Ellos han tenido la de Timor y poco más y yo recuerdo haber tenido cinco', concluyó. EFE