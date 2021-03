Lopetegui: 'Hemos tenido ocasiones, merecimientos y fútbol'

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró 'triste' por caer eliminado este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones en el campo del Borussia Dortmund, tras el empate (2-2) que hizo bueno con el 2-3 de la ida, y dijo que tuvieron 'ocasiones, merecimientos y fútbol' para haber estado en los cuartos.

El técnico español comentó tras el partido que, de las cuatro partes de esta eliminatoria -las dos disputadas en Sevilla en la ida y las dos en la ciudad alemana- 'el Sevilla ha sido superior en tres', y lamentó que este martes el Borrussia Dortmund se había puesto 'con un 2-0 casi sin tirar a puerta'.

Lopetegui señaló que su 'equipo ha hecho un gran partido ante unos de los rivales que mejor contraatacan del mundo' y que el Sevilla siempre creyó en pasar esta eliminatoria 'con convicción'.

'Lástima que no se ha conseguido el objetivo, porque creo que lo hemos merecido', apuntó el preparador sevillista, quien relató que en este partido 'el dominio' fue de los suyos, que no dejaron 'jugar a un rival que no fue capaz de salir de su campo. Lástima del 1-0 de la primera parte'.

El pararador vasco destacó 'la rebeldía, el carácter y el orgullo que el equipo ha demostrado', pero subrayó que han 'remado mucho para morir en la orilla' ante 'un buen equipo que tiene a unos de los mejores jugadores del mundo', en alusión al delantero noruego Erling Haaland.

Lopetegui también se refirió a la actuación arbitral y señaló que sus jugadores le dicen que 'hubo un penalti en la última jugada, lástima que no ha ido al VAR'.

El entrenador del Sevilla quiso pasar página de lo sucedido 'porque queda mucha temporada en la que hay mucha ilusión por luchar hasta el final'. EFE