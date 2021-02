Lopetegui: 'La clave ha sido la mentalidad, con balón y sin balón'

Almería (España), 2 feb (EFE).- El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó este martes, tras la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey al imponerse 0-1 al Almería, que 'la clave ha sido la mentalidad y la actitud en todas las circunstancias, con balón y sin balón'.

'Hemos jugado un buen partido, hemos competido bien y era lo que había que hacer, ante un buen Almería, un equipo interesante. El equipo lo ha hecho, hemos tenido paciencia para no desesperar, no coger atajos y no cometer errores', señaló el entrenador del Sevilla.

'Hemos marcado en una ocasión, lo hemos podido hacer en varias más y hemos conseguido el pase de manera merecida', añadió.

'Hemos afrontado el partido con muy buena mentalidad, con ambición, confianza y trabajo. La clave es esa, la mentalidad y la actitud en todas las circunstancias, con balón y sin balón', subrayó.

Por último, Lopetegui analizó el debut de Papu Gómez: 'No era fácil para él, después de un mes y medio sin jugar, encontrarse con la exigencia de unos cuartos de final y ante un rival importante. Ha tenido minutos interesantes y nos ha ayudado en el desarrollo del partido'. EFE

