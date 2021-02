Lopetegui: 'Ojalá que lo de Ocampos se quede en un susto'

Sevilla, 6 feb (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se ha mostrado este sábado 'satisfecho' por la victoria (3-0) ante el Getafe pero ha pedido 'disculpas' por su expulsión a raíz del intercambio de insultos que ha protagonizado con el entrenador del rival, José Bordalás, tras la lesión del argentino Lucas Ocampos, del que espera que 'todo se quede en un susto'.

Julen Lopetegui admitió que 'el entrenador del Sevilla se ha equivocado fruto de la lesión de Ocampos', ya que considera que él debe 'estar por encima de esas situaciones' y por eso ha querido entonar 'el mea culpa'.

'No estoy orgulloso de esa reacción pero tenía rabia porque mi jugador lloraba y decía que le habían destrozado la pierna. No voy a decir nada más para que no se pueda malinterpretar. Estamos a la espera de saber qué lesión tiene, con los dedos cruzados. Puede ser importante pero ojalá se quede en un susto. Es la nota negativa, la lesión de un profesional es lo más triste', relató Lopetegui.

Lopetegui ha señalado que 'ganar siempre es importante', sobre todo porque haber 'hecho un buen partido, con y sin balón, ante un rival complejo que te lleva al límite' pero destacó que los sevillistas han 'tenido muy buena mentalidad, criterio y actitud' para ganar 'de manera merecida aunque los goles han llegado tarde'.

Para el técnico guipuzcoano, 'ganar es una conquista' pero ahora 'toca pensar en recuperar jugadores' para 'preparar de la mejor manera posible el partido ante el Barcelona' del miércoles en la semifinal de la Copa del Rey.

El Sevilla cuenta con bajas, por lo que Lopetegui deberá 'gestionar la plantilla de la mejor manera posible para que todo el mundo sea importante', ya que 'se puede controlar el contexto' de lesiones y positivos por covid-19, por eso ha dado 'un '10' a los futbolistas porque están a la altura de la exigencia'. EFE

