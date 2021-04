Lopetegui, un centenario entre la cautela y la ambición comedida

Curri Carrillo

Sevilla, 13 abr (EFE).- Julen Lopetegui se hizo centenario como técnico del Sevilla este lunes en Balaídos, en un triunfo por 3-4 que, con todas las reservas, hace soñar a su equipo con poder estar en la lucha por el título de LaLiga en las ocho jornadas que restan, aunque el guipuzcoano, siempre prudente y realista, se mueve entre la cautela y la ambición comedida.

Lopetegui, que el pasado enero renovó por dos temporadas más con el club andaluz, hasta junio de 2024, es un técnico serio, que casi nunca da titulares en las salas de prensa y prefiere llevar siempre por bandera el sentido común y la mesura, la justa medida, un concepto tan sevillano cuando se habla de tradiciones de la ciudad como la Semana Santa o la Feria.

El de Asteasu es un hombre de fútbol, curtido en mil batallas y con un amplio bagaje en todas las categorías de la selección española, hasta su destitución de la absoluta justo antes del Mundial de Rusia 2018 y luego como entrenador del Real Madrid, tras asumir un compromiso que desencadenó su despido como seleccionador.

Ahora parece haber encontrado el equilibrio que tanto busca para sus equipos y también el éxito, pues, con la victoria contra el Celta, alcanzó su partido número 100 como técnico de un Sevilla en el que ha encajado a la perfección: ha batido récords, con 60 triunfos, 21 empates y 19 derrotas en su centenaria trayectoria en su banquillo.

Aún así, no se deja llevar por la tendencia general, quizás alentada más desde otros ámbitos y desde el entorno de los tres 'transatlánticos' que pelean por la Liga que desde la capital andaluza, donde, aunque el sevillismo no oculta una ilusión improbable de hacer realidad, se ve ese reto no como una quimera, pero casi.

Fiel a sus ideas, Lopetegui dejó clara su filosofía tras ganar en Vigo: 'Es el momento de creer más que nunca en lo que llevamos haciendo toda la temporada, que es mirar al próximo partido. ¿Liga de tres o de cuatro? Nosotros lo que sabemos hacer es preparar bien al equipo para el siguiente partido, que ahora es ante la Real Sociedad, el campeón de Copa', aseveró.

'Los tres puntos siempre son bienvenidos, pero en San Sebastián también va a ser durísimo, es uno de los mejores equipos de la Primera División', recalcó, sin ambages y con su habitual transparencia, el guipuzcoano.

Tras llevar a su equipo a su sexto título de la Liga Europa el pasado verano y a pesar de caer esta temporada en los octavos de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund y en las semifinales de Copa ante el Barcelona, es el principal artífice de la buena temporada que lleva el Sevilla, que apenas tuvo dos semanas de vacaciones.

El arquitecto de este bloque competitivo al máximo, muy difícil de batir y una auténtica roca, es el técnico vasco, siempre prudente y que, por ende, no quiere oír hablar de que su equipo, cuarto con 61 puntos y a 6 del líder, el Atlético, pero con el golaveraje perdido; a 5 del Real Madrid; y a 4 del Barcelona; sea un posible candidato a disputar el título.

El de Asteasu es un tipo serio, sobrio, pero implicado, que en poco más de un año y medio se ha empapado de sevillismo y que tiene a toda su plantilla metida en el objetivo, que, en principio, no pasa por pelear directamente el título ante los más 'grandes', sino seguir partido a partido.

Su filosofía es seguir paso a paso, batalla a batalla, como mejor fórmula de éxito. Así, lo único que pasa por su cabeza ahora, tras sumar 13 de los últimos 15 puntos posibles, es la visita liguera del domingo al Reale Arena.

Lopetegui ha armado un equipo con un entramado defensivo muy potente, a pesar de ganar a 'contra-estilo' en Vigo (3-4) -encajó 3 goles y resolvió con su pegada-, y ha ganado casi el triple de los partidos que ha empatado o perdido en los cien que ha dirigido al Sevilla.

El entrenador del conjunto sevillista, que prácticamente tiene amarrada una plaza en la Champions por segundo año seguido al aventajar en 14 puntos a la Real Sociedad, se ha convertido en el técnico con más triunfos en el Sevilla -contando después de la Guerra Civil- en su primer centenario de encuentros dirigidos.

Ante el Celta, como destacó en su web el club hispalense, superó los 59 que consiguió Manolo Jiménez y los 57 que ya había dejado atrás de Juande Ramos, con 157 goles a favor y 87 en contra, y con 48 porterías a cero.

De sus 60 victorias, 38 han sido en LaLiga, con 131 puntos sumados en 68 partidos entre la pasada campaña (19) y lo que va de la actual (19) y 2,029 puntos de media por encuentro, superando los 1,84 que logró Juande.

Con Lopetegui, el Sevilla ha conseguido, además, 13 triunfos en veintiún partidos de Liga Europa y Liga de Campeones; y 9 en once de Copa. EFE