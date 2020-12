López-Aróstegui (Joventut) se estrena como MVP

Madrid, 6 dic (EFE).- Xabi López-Aróstegui, del Joventut de Badalona, ha sido elegido por primera vez en su carrera mejor jugador (MVP) de la jornada de la Liga Endesa gracias a su gran actuación frente al Casademont Zaragoza, ante el que batió varias de sus marcas personales hasta acabar con una valoración de 39 créditos.

El joven alero aportó en la victoria de su equipo 28 puntos, 18 de ellos llegados desde el triple, donde convirtió seis de los siete que intentó, batiendo su récord desde el perímetro. Además, logró acertar con tres de sus cuatro lanzamientos de dos y tuvo un perfecto 4 de 4 desde la línea de personal.

Además, el verdinegro nacido en Getxo fue el máximo reboteador del partido, después de lograr un total de 9 capturas, todas ellas bajo su propio tablero. Tambiénrecuperó tres balones y forzó cinco faltas personales.

“Ha sido un partido muy importante, especialmente tras el parón. Al principio nos ha costado implantar nuestro estilo de juego, pero después hemos dado un paso adelante y lo hemos conseguido para volver a la dinámica en la que estábamos”, señaló López-Aróstegui tras el partido.

“Me he encontrado muy a gusto jugando, he estado acertado, pero también he intentado ayudar atrás, porque creo que el partido era importante ahí. En ataque las cosas han ido más fluidas, en uno de esos días en los que salen bien las cosas”, añadió. EFE