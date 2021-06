López Obrador asegura ante empresarios que no habrá 'ninguna confrontación'

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves tras una reunión con empresarios en la que no hubo 'ninguna confrontación' que no se llevará a cabo ninguna acción que los pueda afectar.

'Estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto al desarrollo del país', afirmó el mandatario tras haberse reunido con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en el Museo Kaluz del centro capitalino.

López Obrador afirmó que acordó no aumentar impuestos 'quedó muy claro QUE no van a aumentar impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado', zanjó.

Reiteró que con esta reunión -que se llevó a cabo en 'armonía' y sin 'ninguna confrontación'- se reafirmó 'el deseo, la voluntad de trabajar juntos' y destacó la importancia de promover la inversión privada en el país.

Indicó que México es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera, especialmente, según explicó, con la producción y el comercio.

Señaló que es necesario seguir aprovechando las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pues en el país está creciendo la inversión extranjera.

Destacó que esto se debe a que 'hay estabilidad macroeconómica y, algo que es muy importante, es que hay bienestar y hay paz social. En México no hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles', presumió.

REUNIÓN MUY POSITIVA

Antonio del Valle, presidente del CMN, calificó la reunión con el presidente como 'muy positiva' y aseguró que charlaron sobre el potencial del país y las 'grandes oportunidades' que tiene México.

Destacó que el objetivo es llevar al país a un crecimiento económico de mediano y largo plazo que abarque hasta 2024, cuando termina el mandato de López Obrador.

Indicó que el sector privado ha visto este año la recuperación en el consumo y cómo han crecido las exportaciones llegando a un nivel parecido al de antes de la pandemia.

Y aseveró que trabajarán con objetivo de hacer crecer constantemente la inversión hasta llegar al 24 % del producto interno bruto (PIB) en 2024.

Finalmente, dijo que su única petición es que 'nos dejen trabajar'.

La reunión entre empresarios y el presidente se dio apenas un día después de que el López Obrador anunciara cambios en su gabinete, con Rogelio Ramírez de la O. como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que Arturo Herrera será propuesto para gobernador del Banco de México. EFE