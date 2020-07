López Obrador asegura que avanza investigación de niño secuestrado en Chiapas

México, 22 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que las autoridades avanzan en la investigación del niño Dylan, secuestrado en un mercado público del estado de Chiapas, en un hecho que desencadenó el hallazgo de 23 menores sustraídos de sus familias.

'Ya estamos actuando, se habló con el gobernador de Chiapas y tienen ellos una investigación y se avanzó mucho', dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, desde el Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la investigación del secuestro del pequeño el pasado 30 de junio llevó a encontrar a más de 20 niños recluidos y que cayeron en una red de trata de niños en San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado de Chiapas.

'Se está actuando, ya hay detenidos, unas señoras que se dedicaban a esto. Buscando a Dylan se dio con este lugar, este encierro de niños. Ya se tiene más información sobre Dylan', detalló.

Este miércoles, Juanita Pérez, mamá del pequeño, se manifestó afuera del Palacio Nacional con el fin de pedir ayuda al presidente para encontrar a su hijo.

Explicó que el menor fue sustraído por otra menor de entre 10 y 13 años mientras ella trabajaba vendiendo frutas y verduras en un mercado público.

Señaló que las autoridades de Chiapas han mostrado su apoyo 'pero hasta el día de hoy' no tiene 'ni una noticia, ni el paradero de esa niña, nada', según declaró entre lágrimas la mujer a medios de comunicación.

'Que (López Obrador) me ayude, que me escuche. No le pido todo el día (...). Que mande más personas a seguir buscando, que ya encuentre a mi niño porque ya son tres semanas (del secuestro)', apuntó.

Señaló que el día que el menor fue sustraído, el infante, de dos años y ocho meses, llevaba un pantaloncito rojo, un suéter rayado de estambre de color azul y una playera gris y negra.

El mandatario señaló que la directora de atención ciudadana de la presidencia, Leticia Ramírez, ya estaba atendiendo el caso.

RED DE TRATA

En el marco de las investigaciones para encontrar al menor, las autoridades mexicanas lograron desmantelar una red de trata de personas que operaba en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Dicho operativo permitió rescatar a 23 niños en poder de dicha mafia, según informó el pasado lunes la Fiscalía General del estado de Chiapas, en el sureste de México.

La Fiscalía Contra la Trata de Personas chiapaneca abrió una investigación y efectuó una serie de registros que dieron lugar al rescate de los menores y a la detención de tres mujeres, informó el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca.

Precisó que de entre los 23 menores había tres lactantes; de 3 meses, 12 meses y 20 meses de edad. Los demás tenían entre 2 y 15 años. EFE