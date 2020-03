López Obrador avisa que Ejército y Marina manejarán hospitales en emergencia

México, 22 mar (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que el Ejército y la Marina manejarán 10 hospitales recién terminados para atender a pacientes enfermos de coronavirus, en caso de ser necesario.

'Estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el contexto de la aplicación, si es necesario, del Plan DN-III (Defensa Nacional), para que tanto el Ejército como la Marina nos vengan a reforzar', dijo el presidente en un video que publicó en Twitter.

'Tendremos dos formas para atender a la población (ante la emergencia), en hospitales y centro de salud del Gobierno, y un plan emergente a cargo de Ejército y Marina', añadió.

El mandatario precisó que los 10 hospitales 'están recién terminados, pero que a unos les faltan equipo y a otros personal médico', ante ese escenario ordenó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar recursos al Ejército.

Por otra parte, López Obrador insistió en que 'México está preparado, sin adelantar vísperas, para enfrentar la epidemia'.

'Es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y sacar adelante al país', apuntó

Dijo que 'los mexicanos estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, ponernos de pie de inmediato'.

También le pidió a la población que 'no nos apaniquemos (asustemos), tengan confianza' y dijo que a los ciudadanos de este país los caracteriza el humanismo, 'no queremos que nadie pierda la vida'.

López Obrador dijo que su Administración también está cuidando que 'no se caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo, el coronavirus, pero también cuidando que no nos quede la economía muy deteriorada, que no se deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo y que podamos recuperarnos pronto'.

López Obrador recordó que el sábado habló con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció la decisión de no cerrar la frontera entre ambos países debido a la pandemia por el COVID-19 al tiempo que le pidió acelerar la entrada en vigor del T-MEC.

Hasta el sábado por la noche, las autoridades sanitarias de México habían registrado un total de 251 contagios de COVID-19 con 697 casos sospechosos, 1.463 casos negativos y dos defunciones.

Las autoridades estiman que la mayoría de casos de COVID-19 fueron importados de Europa, principalmente de España.

México se encuentra en este momento en una fase de transición entre el escenario de importación de casos a uno de contagios comunitarios, para la cual se han tomado medidas como la suspensión de la actividades escolares en todo el país, el resguardo de las personas en sus casas y la limitación de movimientos y traslados. EFE