López Obrador condena represión policial en Cancún con varios heridos

México, 10 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este martes la represión policial en una marcha feminista en Cancún, que se disolvió con disparos dejando varios heridos, algunos de ellos por arma de fuego, y pidió una investigación expedita para castigar a los responsables.

'La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación que se tiene que hacer una investigación y deslindar responsabilidades, castigar a los culpables', dijo el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente remarcó que 'no se debe, y esto es evidente, utilizar la fuerza'.

'No se deben utilizar armas, disparar. Esto tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir', agregó López Obrador.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, los policías municipales reprimieron a las manifestantes que se encontraban fuera del Ayuntamiento disparando con 'armas de fuego'.

'Diversas fuentes reportaron que un periodista fue agredido físicamente por policías de ese municipio, por lo menos otro resultó lesionado por impacto de arma de fuego y personas defensoras de derechos humanos habrían resultado lesionadas', apuntó la Segob en un boletín.

Según fuentes locales, el número de heridos total sería de cinco, tres de ellos periodistas que estaban cubriendo la marcha.

Se detuvo a ocho personas, pero horas después fueron liberados a petición de la alcaldesa del municipio de Benito Juárez (al que pertenece Cancún), Mara Lezama, según dijo este martes en entrevista con Radio Fórmula el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella.

López Obrador rechazó este martes que la Guardia Nacional -un cuerpo de seguridad federal- esté involucrada en el suceso.

Se mostró confiado en que desde el Gobierno del estado de Quintana Roo se hará una investigación en profundidad, y pidió actuar 'sin contemplaciones' ni proteger a nadie.

También deseó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abra un expediente sobre el caso, que ha causado conmoción en el país.

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche.

Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años Alexis, cuyo nombre original era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre.

Estos brutales homicidios detonaron la protesta de la tarde del lunes en Cancún, en la que varios grupos de mujeres realizaron pintadas y quemas en varias sedes como el edificio de la Fiscalía estatal o el Ayuntamiento del municipio. EFE