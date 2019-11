López Obrador cumple 66 años recordando a sus héroes y a Ana Belén

México, 13 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió este miércoles 66 años y lo hizo recordando a dos de sus 'héroes' y a la cantante española Ana Belén, por su canción 'Yo también nací en el 53'.

'Aprovecho para también agradecerles porque hoy que es mi cumpleaños me han hablado, me han mandado recado y hay música a fuera de Palacio (Nacional), mariachis y 'mañanitas'. Muchas, muchas gracias', dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Explicó que hoy estará en Palacio Nacional 'trabajando'.

'Sí, soy del 53' y hay una canción 'que canta Ana Belén' que le gusta porque se llama 'Yo también nací en el 53'.

A continuación, preguntó a la prensa si podía 'presumir' de un hecho, y explicó que hay 'dos héroes' y referentes suyos que también nacieron en un '53' y son sus 'guías políticos y espirituales'.

Se trata del sacerdote y revolucionario mexicano Miguel Hidalgo, quien nació en 1753, y del poeta y líder independentista cubano José Martí, en 1853.

'Me rayé (pasé), ¿verdad?', dijo entre risas, y a continuación se retiró de la conferencia matutina.

La canción interpretada por la española Ana Belén 'Yo también nací en el 53' habla de una persona que nació en 1953 que nunca tuvo 'miedo a vivir', aprendiendo con los años y esperando 'enterrar un fin de siglo'.

Una persona, que quizás como el líder izquierdista mexicano, creció escuchando 'Yesterday' de los Beatles y que tiene 'más amigos de los que pude contar'.

'No me pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé', remata en su últimos versos la canción de Ana Belén.

López Obrador nació en un humilde pueblo del estado de Tabasco el 13 de noviembre de 1953, cumplió su sueño de llegar la Presidencia de México tras perder en 2006 y en 2012.

Nieto de un militante comunista español, la carrera política de López Obrador comenzó en 1977 en el entonces partido dominante PRI, formación que abandonó una década después para sumarse al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, con el que se convirtió en alcalde de la Ciudad de México.

Su abuelo era originario de Ampuero, un municipio de la comunidad autónoma española de Cantabria. EFE