López Obrador defiende reforma que le da poder de modificar el presupuesto

México, 29 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles la iniciativa que envió al Congreso para obtener el poder de modificar el presupuesto, con el argumento de 'ajustarlo a la nueva realidad', lo que ha despertado críticas por ser 'inconstitucional'.

El mandatario justificó su reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al acusar a sus predecesores de 'hacer lo que querían' con los recursos, que se aprobaban en la Cámara de Diputados 'por mero trámite', pero cuyos montos no se respetaban.

'Podría hacer lo mismo, además con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto, pues no lo estoy haciendo así, por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones', expuso.

El Gobierno de México declaró el 30 de marzo la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha causado 16.752 contagios y 1.569 fallecidos en los dos meses que lleva la enfermedad en el país.

Ante esta situación, López Obrador envió una iniciativa la semana pasada que contempla, entre otras cosas, reasignar los recursos del Fondo Metropolitano, una bolsa de 3.300 millones de pesos (casi 136,5 millones de dólares), a 'créditos y apoyos a la sociedad'.

También añade el artículo 21 Ter. para otorgar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reorientar el gasto en la actual y en futuras contingencias.

'En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal', establece.

Al iniciar la discusión de la iniciativa esta semana, políticos de oposición han acusado al presidente de buscar una reforma 'anticonstitucional' porque no respeta la facultad exclusiva del Congreso.

'Inadmisible en sus términos la iniciativa del presidente a la Ley Federal de Presupuesto: en medio de la epidemia y la emergencia económica, que no aclara, pretende desconocer división de poderes', tuiteó este miércoles Marco Adame, vicepresidente de la Cámara de Diputados, del Partido de Acción Nacional (PAN).

Pese a algunos desacuerdos internos, la bancada del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció este mismo día que seguirán con la iniciativa.

'En México hay una enorme flexibilidad para modificar el presupuesto; el presidente en vez de hacer los cambios, toma el camino de legislar para establecer cómo debe tratarse el caso de una emergencia económica', escribió Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador desestimó las críticas de la oposición al destacar que se avecinan las elecciones intermedias de 2021.

'Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política. Ya todo es electoral', comentó. EFE