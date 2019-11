López Obrador desconoce investigación a exministro mexicano por corrupción

México, 8 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes 'no tener elementos' ni 'información' acerca de la supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México contra el exministro Gerardo Ruiz Esparza, por un supuesto caso vinculado a la constructora OHL.

'No tengo yo elementos, no hay información', dijo el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional cuando un reportero le preguntó acerca de la investigación de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contra Ruiz Esparza, y si se investigaba a más exsecretarios.

'Por lo regular' el titular de la UIF, Santiago Nieto, 'me presenta información sobre manejo de dinero, lo que tiene que ver con inteligencia financiera, y no me ha presentado nada sobre este caso al que hace mención, en ninguno de estos casos', indicó el mandatario.

'La verdad que no lo he visto ahora, no hemos podido encontrarnos, pero no tengo información', apuntó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien dijo que si fuera 'un asunto grave' ya se habrían reunido.

De otro lado, recordó que el escándalo de corrupción que planea también en México sobre el caso Odebrecht sigue investigándose, y está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con estas declaraciones, la versión del mandatario difiere de la que se dio a conocer el miércoles en medios locales.

De acuerdo con la información divulgada, al salir de una reunión de gabinete con López Obrador este miércoles, Nieto dijo que Ruiz Esparza - titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2012 a 2018 durante el mandato de Enrique Peña Nieto - estaba siendo investigado 'en este momento'.

El titular de la UIF explicó a la prensa que las autoridades actuales han estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 'respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL'.

Nieto aseguró a la prensa que Ruiz Esparza también es investigado por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística, ya desaparecido.

'Estamos trabajando de la mano de la Función Pública en casos donde hemos detectado algún tipo de irregularidad, incluso en el actual Gobierno', explicó Nieto.

La senadora de Morena Citlalli Hernández y otras figuras políticas dieron por un hecho esta investigación, y así lo reflejaron en sus redes sociales.

Ruiz Esparza enfrentó acusaciones de corrupción por haber favorecido la operación de OHL México en el central Estado de México, cuando fue titular de Comunicaciones y Transportes mediante concesiones de las que habría salido dinero para financiar campañas del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

OHL México aseguró entonces que no envió recursos a campañas políticas ni incurrió en acciones que pudieran afectar a activos públicos.

Desde 2015 se ha involucrado a Ruiz Esparza con el caso de corrupción de OHL México luego de que se divulgaran unos audios en los que se afirmaba que la constructora le habría pagado unas vacaciones, lo cual fue negado por el exfuncionario. EFE