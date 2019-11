$!López Obrador elude comprometerse a no estigmatizar a periodistas

'Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a periodistas . Quiero estigmatizar la corrupción, no a los periodistas', replicó el mandatario.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Silvia Chocarro, representante de una coalición de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, le preguntó si estaría dispuesto a responder con un 'sí o un no' a si se compromete a no usar un lenguaje que estigmatice el ejercicio periodístico.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó este miércoles comprometerse inequívocamente a no usar un lenguaje que estigmatice a los periodistas críticos con su Gobierno. 'No tengo que comprometerme porque he actuado con respeto a todos', declaró.

Aseguró que no ve a los comunicadores críticos con su Gobierno 'como enemigos, sino como adversarios'.

Al insistir Chocarro en su pregunta de si se comprometía a no usar expresiones que estigmaticen a los periodistas, replicó: 'No he tenido otro lenguaje; no tengo que comprometerme porque he actuado con respeto a todos'.

Al ser cuestionado respecto a la persistente violencia contra los periodistas en México, dijo que heredó del anterior Gobierno 'un país en vías de destrucción'.

Insistió en su argumento de que durante el 'periodo neoliberal', cuyo inicio ubica en el mandato del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), los gobernantes 'se esmeraron en saquear a México, y no les preocupó el pueblo'.