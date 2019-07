$!López Obrador ofrece arrancar de raíz el régimen corrupto en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró un convencido de que antes de que se acabe este año se "arrancará de raíz el régimen corrupto" que había en el país, al celebrar con miles de seguidores el primer aniversario de su triunfo en los comicios presidenciales de 2018.



"Pienso que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz el régimen corrupto", dijo López Obrador en un discurso de casi 90 minutos frente a miles de seguidores que se congregaron desde horas antes en la principal plaza pública de México, frente al Palacio Nacional.



Sostuvo que aunque muchos afirmen que "no se puede" este mismo quedarán también quedarán construidas las bases de la cuarta transformación de México, que inició con su victorias en las urnas el 1 de julio de 2018 y su presidencia que se puso en marcha el 1 de diciembre del mismo año.



"Mi activismo, mi loca pasión, tiene un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis adversarios", argumentó el presidente de México al explicar que entre más rápido se consume la transformación, habrá más tiempo para consolidarla como una forma de vida.



El presidente mexicano sostuvo que se debe de trabajar de prisa y con profundidad para consolidar esta transformación para que si alguna vez regresara al poder "el conservadurismo, el poder faccioso", no se pueda dar marcha atrás a ya establecido y logrado a favor del pueblo.



López Obrador, quien ganó la presidencia en su tercer intento después de ser derrotado en 2006 y 2012, sostuvo ante los miles de asistentes, que "con toda mi sinceridad", se siente optimista siete meses después de haber iniciado su gobierno y enumeró lo que consideró logros, avances y compromisos cumplidos.



"Con lo conseguido en siete meses, bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de los mismo. Que por el contrario, está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México", indicó López Obrador, fundador del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



En un recuento de sus principales logros económicos, López Obrador destacó que no han aumentado los impuestos, se ha reducido la inflación, se puso en marcha un programa de desarrollo en 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y se frenó la caída de la producción petrolera además de que se redujo 94 % el robo de combustibles con la estrategia de combate que se puso en marcha.



"Durante el tiempo que llevamos en la administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar", sostuvo el presidente mexicano y subrayó que México captó en los primeros tres meses de este año inversión extranjera por 10.000 millones de dólares, 7 % más que en el mismo periodo del año pasado.



Las remesas enviadas en mayo por los migrantes mexicanos en el extranjero alcanzaron los 3.203 millones de dólares, "el monto mensual más alto de toda la historia", explicó.



El presidente mexicano destacó especialmente entre los logros de su gobierno el acuerdo migratorio que se alcanzó el 7 de junio con Estados Unidos, que evitó que se impusieran aranceles a los productos mexicanos.



"Hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación, de la ley en la materia sin violar derecho humanos", añadió.



Dijo que México rescató a su favor el reconocimiento que se atenderá ese asunto sin usar la fuerza, ni medidas coercitivas sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen, es decir, en los países hermanos de Centroamérica y en nuestro país.



Sin hacer menciones directas a la creación de la Guardia Nacional y al aumento acuciante de la inseguridad en el país, que registra las cifras de delitos más altas de la historia, López Obrador reconoció que todavía hay muchos temas en los que se debe mejorar en el país.



"Falta mejorar el sistema de salud, debe crecer más la economía y se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos el antiguo régimen. Estoy seguro que muy pronto obtendremos más y mejores resultados, en la atención de estos y en otras necesidades", sostuvo.