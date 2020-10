López Obrador pide a opositores no adelantarse a procesos democráticos

México, 4 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este domingo a sus opositores que lo dejen trabajar y no adelantarse a los procesos democráticos, es decir esperar a las elecciones de 2021 y a la consulta sobre revocación de mandato de 2022, para manifestarse en su contra.

'Habrá elecciones el año próximo, en junio, en todo el país y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato, en el primer trimestre del 2022', recordó López Obrador durante una visita de trabajo a la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora.

Dijo que en la consulta de 2022 se le va a preguntar al pueblo: '¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas'.

Las declaraciones del mandatario tienen lugar un día después de que unos 5.000 opositores marcharan para exigir la renuncia de López Obrador y lograran extender su protesta a toda la explanada del Zócalo de la capital mexicana.

La organización que promovió la manifestación es el Frente Nacional AntiAMLO, autodenominado FRENAAA, abiertamente contrario al presidente mexicano y que tiene como principal objetivo la 'renuncia' de López Obrador.

Desde hace una semana, la organización lleva a cabo una acampada que hasta ayer ocupaba una mitad de la plaza con unas 300 casas de campaña, en su mayoría vacías, pero este sábado la ampliaron a todo el Zócalo.

López Obrador señaló hoy que su única petición a los que, dijo, 'están molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción (...) es que no coman ansias (no se adelanten) ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos'.

Agregó que en tanto, el pueblo apoye a su Gobierno, seguirá gobernando el país.

'Hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas, el 70 % de los mexicanos, y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo', apuntó

El presidente mexicano sostuvo que sus adversarios políticos 'ahora critican todo, cuestionan todo, cuando antes callaban ante lo que hacía el Gobierno, ahora no, ahora gritan, nos cuestionan'

A pesar de ello, aseguro que a los opositores los va 'a respetar siempre y no va a haber represión'.

En la gira de trabajo por la ciudad de Hermosillo, el mandatario presentó avances del programa de mejoramiento urbano de la entidad, entre ellos, el rescate del estadio de béisbol Héctor Espino.

Adelantó que el inmueble funcionará como academia para detectar jóvenes peloteros, además de que podrán estudiar, y así habrá cinco academias en el país. EFE