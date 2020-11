López Obrador pide aplicar la ley por los supuestos sobornos a su hermano

México, 5 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves que 'se aplique la ley' en el caso de su hermano Pío López Obrador, quien presuntamente habría recibido sobornos en 2015 durante la campaña electoral del estado de Chiapas, como a cualquier persona.

'Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos y los jueces los que decidan', defendió el presidente en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que bajo su Gobierno, iniciado a finales de 2018, 'no hay nepotismo, amiguismo ni influyentismo'.

'No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera de nadie, aunque se trate de mi familia', agregó.

El pasado 20 de agosto se filtraron dos videos en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibía en 2015 paquetes con lo que parecía dinero por parte de David León, quien años después fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil en el Gobierno de López Obrador.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, el ahora oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

Según publicó este jueves la prensa local, Pío López Obrador habría pedido ante el Tribunal Electoral que se archive el caso por considerarlo un tema prescrito.

'No me meto en esto, que lo decida la autoridad competente. No le voy a hablar a un juez, ni a un ministro ni a un fiscal', dijo López Obrador cuestionado por este asunto.

El pasado 19 de octubre, el mandatario lamentó que su hermano hubiera denunciado al periodista Carlos Loret de Mola, quien publicó los videos de Pío López Obrador y David León.

'No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento', dijo.

Estas grabaciones salieron a la luz el pasado agosto en plena guerra de videoescándalos entre el oficialismo y la oposición.

Días antes, unas grabaciones mostraron supuestamente a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo en 2013 bolsas de dinero de la trama Odebrecht para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). EFE