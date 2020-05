López Obrador pide 'disculpas' tras decir que médicos buscan enriquecerse

México, 11 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes 'disculpas' al personal sanitario del país tras haber dicho que hay médicos que solo buscan enriquecerse, unas palabras que fueron tergiversadas, según el mandatario.

'Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso. Hablé de cómo los médicos tienen vocación humanista', expresó López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional ante las críticas de algunas asociaciones de médicos.

El presidente se escudó en que desde la oposición 'todo lo están tergiversando' y bromeó que ha decidido hablar 'más despacio que de costumbre' para que se entienda bien lo que dice.

'No dije eso, hablé de algunos médicos porque es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Se robaban las medicinas', aseveró en referencia a los Gobiernos anteriores.

En esa época, dijo, 'había médicos que solo les interesaba el dinero, como en el gremio empresarial, el gremio periodístico y los políticos', pero matizó que 'desde luego no podemos generalizar'.

'Cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos', dijo el presidente sobre el infarto que sufrió años atrás.

Y recordó que dos de sus grandes referentes políticos, Ernesto 'Che' Guevara y Salvador Allende, eran médicos.

Entre otras asociaciones, la Sociedad Mexicana de Pediatría exigió al presidente que se disculpara por sus palabras en la conferencia de prensa del pasado viernes.

'Rechazamos la malintencionada declaración del presidente al decir que los médicos anteponemos el beneficio económico antes que la salud de nuestros pacientes. Le solicitamos ofrezca una disculpa pública', expresaron en un comunicado.

En esa conferencia, el presidente mexicano dijo que una de las 'lecciones de la pandemia' en el país es que 'no se debe dejar al mercado el tema de la salud'.

'Como se decía antes de los médicos que solo buscaban enriquecerse y cuando llegaba el paciente lo primero que hacían era preguntarle: Ž¿Qué tienes? No pues es que me duele acá doctor. No, ¿qué tienes de bienes?', relató.

Según los datos oficiales, México acumula casi 3.500 fallecidos y 35.000 enfermos confirmados de COVID-19, aunque el Gobierno, que no realiza pruebas masivas a la población, cree que el número real de contagios es unas nueve veces mayor.

México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal. EFE