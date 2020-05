López Obrador pide 'no exagerar' ante campaña contra violencia intrafamiliar

México, 28 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves 'no exagerar' las críticas ante una campaña contra la violencia intrafamiliar divulgada esta semana cuestionada por no alertar contundentemente sobre la violencia de género.

'Yo soy, insisto, respetuoso, del derecho de las mujeres y la protección a las mujeres, estoy a favor del movimiento feminista. No soy feminista, soy humanista, pero por ser humanista estoy en contra de la violencia a las mujeres y a cualquier persona, estoy en contra de los crímenes de odio', se defendió el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

Además, reconoció que la campaña llegó un poco tarde, ya que próximamente se iniciará el regreso a la nueva normalidad y organizaciones de la sociedad civil llevan desde que empezó la cuarentena hace más de dos meses advirtiendo sobre los riesgos que implica para las mujeres estar en casa, en ciertas ocasiones, con su agresor.

'Si se tardaron fue algo que a lo mejor no sé dio a conocer a tiempo que nosotros llevamos desde hace años defendiendo a las mujeres', se excusó.

La campaña 'Cuenta hasta 10' invita a contar hasta diez antes de que la 'violencia se apodere de ti' o de que 'te desesperes' frente a tus familiares o pareja. En distintas escenas, enseña como por ejemplo una mujer se enfada con un familiar al que se le caen los platos, o como una pareja discute en el comedor de su casa.

El promocional invita a contar 'hasta diez' y a sacar 'la bandera blanca de la paz' para evitar la violencia intrafamiliar, y también invita finalmente a llamar al teléfono de emergencia 911 de ser necesario.

Asimismo, insistió en que su Gobierno ha defendido a las mujeres, que él mismo siempre lo ha hecho durante su carrera política y fue 'de los primeros en impulsar la participación de la mujer en la vida pública', por lo que consideró las críticas partidistas y orquestadas para atacarlo a él.

'Los conservadores se volvieron feministas. El otro día vi una caricatura muy buena del dirigente del PAN (Partido Acción Nacional) con una pañoleta de las que usan las feministas, entonces empezaron con eso, queriéndonos ubicar como machistas. Yo toda la vida he luchado por la igualdad y de la mujer', sentenció.

Tanto es así que el PRI (Partido Revolucionario Internacional) pidió, alegando que normaliza la violencia, la retirada de la campaña, en la que se incita a mujeres y hombres de todas las edades a contar hasta diez antes de cometer una acción violenta contra su familia.

POLÉMICA GENERALIZADA

Las explicaciones de López Obrador se refirieron a sus opositores conservadores como principal atacante pero cuando se lanzó la campaña esta semana numerosas organizaciones civiles, juristas y políticos de todas las tendencias consideraron que esta no atiende las necesidades actuales en un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres.

'Una campaña que silencia la voz de las mujeres, que invisibiliza la violencia contra ellas y sus causas. Increíble escuchar el discurso de ser el primer saque, que se complementará. No, ante un feminicida no podemos tener estos argumentos. Urgen acciones reales en apego a DD.HH,', expresó a través de Twitter Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

La diputada del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acusó al Gobierno de presentar una campaña 'clasista, que pretende ubicar la responsabilidad de la violencia contra las mujeres en las propias mujeres y como un asunto privado, que se resuelve si cuentas del 1 al 10'.

Otros usuarios de Twitter recordaron las alarmantes cifras con la frase 'Cuenta hasta diez feminicidios por día'.

El pasado 15 de mayo, López Obrador aseguró que el 90 % de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron. EFE