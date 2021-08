López Obrador pide renovación completa de Tribunal Electoral pese a renuncias

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pese a las recientes renuncias en este polémico ente.

Un periodista cuestionó al mandatario de México si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes tras la renuncia de los dos que se disputaban el cargo, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, es suficiente para zanjar la crisis en el Tribunal Electoral.

'No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas', dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Recordó que este tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a gobernador estatal en Michoacán y Guerrero, actuando 'bajo consigna' y 'no como jueces', porque ahí hubo 'mano negra'.

'Ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia debe de estar en manos de gente incorruptible', remarcó.

Dijo que en su reciente reunión con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, este le explicó que el Tribunal Electoral es hoy 'completamente independiente' del Poder Judicial, pese a depender orgánicamente de él.

Consideró que en este ente electoral hay mucha 'hipocresía' y reiteró que se necesitan 'ciudadanos honestos e íntegros' en todo el Poder Judicial.

Este martes, Zaldívar consideró en Twitter que las dos renuncias en el Tribunal Electoral llevarán al 'diálogo' en la institución, por lo que la 'crisis' en este órgano 'ha sido superada'.

'No coincido con él. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE (Instituto Nacional Electoral) como en el Tribunal Electoral', concluyó el mandatario, que insistió en que presentará una iniciativa de reforma constitucional.

La crisis se desató el miércoles de la semana pasada cuando la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral se revelaron en plena sesión contra Vargas, quien acusó un 'golpe de Estado' tras ser depuesto y sustituido por Reyes Rodríguez.

Vargas está investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por gastos de 36,7 millones de pesos (más de 1,8 millones de dólares) de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16,7 millones de pesos (835.000 dólares).

Vargas, cuyo mandato al frente de Tribunal debía finalizar en 2024, también ha sido señalado por estar sesgado a favor del partido en el poder de turno y tener un comportamiento errático al frente de la institución. EFE

