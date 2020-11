López Obrador presenta una guía ética para 'fortalecer' los valores en México

México, 26 nov (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves un documento llamado Guía Ética para la Transformación de México, que será distribuido a la población para 'fortalecer' los valores de los mexicanos como el amor, la igualdad o la justicia.

'No solo de pan vive el hombre, no solo es buscar el bienestar material. Hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores y esto no se procuraba', dijo en una conferencia de prensa el presidente, quien llamó a combatir 'los vicios que se arraigaron durante el período neoliberal'.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reprochó que durante los Gobiernos anteriores se estableció un 'código perverso', en el que 'lo más importante era el lucro, el individualismo y triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole'.

Por eso el Gobierno presentó una guía ética en cuya elaboración participaron iglesias, universidades y asociaciones civiles, y que fue redactada por el portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas; el escritor Pedro Miguel; el analista Enrique Galván y la filósofa Margarita Valdés, entre otros.

El documento, una promesa de Gobierno de López Obrador, contiene 20 principios sobre el respeto a la diferencia, la vida, la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento y el placer, el pasado y el futuro, la gratitud, el perdón, la redención, la igualdad, la verdad, la fraternidad, la justicia, la autoridad, el trabajo, la riqueza, los acuerdos, la familia y la naturaleza.

La guía emite reflexiones como que 'no se debe humillar a nadie', 'el amor al prójimo es la esencia del humanismo', 'el perdón libera a quien lo otorga', 'no se debe enfrentar el mal con el mal' o 'no hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo'.

López Obrador anunció que se enviará el documento a 8 millones de adultos mayores para que voluntariamente 'puedan transmitir y analizar con sus hijos y sus nietos' lo que la guía propone para 'fortalecer nuestros valores'.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que la guía moral 'no es una ley' sino una 'referencia' y por tanto 'la incorporación de los principios que se exponen es absolutamente voluntaria'.

Este no es el primer intento del Gobierno de López Obrador para educar a los mexicanos en términos éticos.

En 2019, las autoridades reeditaron la Cartilla Moral escrita por el ensayista Alfonso Reyes (1889-1959) que habla de conceptos como el bien, el alma, la familia y la patria, y que fue distribuida a todos los beneficiados por programas sociales gubernamentales como pensiones para adultos mayores o becas para jóvenes.

Un documento que también fue distribuido a varios templos evangélicos del país, lo que le costó varias críticas a López Obrador por vulnerar la laicidad del Estado mexicano. EFE