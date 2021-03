López Obrador quiere 'regresar a las plazas' y espera ser vacunado en breve

México, 29 mar (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes su deseo de regresar a las 'plazas' y señaló que espera ser vacunado contra la covid-19 pronto, aunque aguardará a la indicación de sus médicos antes de aplicarse la dosis.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que este martes rendirá su primer informe de Gobierno del año, pero lamentó que deba hacerlo sin público debido a la pandemia y expresó su deseo de llevar a cabo un acto masivo en el Zócalo en septiembre próximo.

'Ya queremos también eso, así como vamos a regresar a clases, queremos también regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto', comentó.

López Obrador dijo que 'hace falta' tener contacto con la gente. 'Me da mucha pena que estoy visitando los estados y nada más es el saludo', comentó.

Por otro lado, mencionó que respetará la veda electoral por lo que recorrerá los estados, pero ya no tendrá actos públicos ni con medios de comunicación.

'Si voy a un estado será entrada por salida a las obras, no habrá agenda, voy a llegar sin avisar', apuntó.

En cuanto a su oportunidad para vacunarse contra la covid-19, señaló que pese a que esta semana le correspondería inocularse, se someterá a unos estudios para saber si se aplicará la dosis.

Señaló que los médicos que lo atendieron cuando padeció la covid-19 le recomendaron esperar debido a que le detectaron anticuerpos suficientes, aunque reconoció que de eso ya pasó un tiempo.

'Quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene. Ya me va a tocar porque está programado esta semana. Pude haberme vacunado en Tlalpan porque tengo domicilio, pero ya estoy domiciliado aquí (en el Palacio Nacional)', afirmó.

De acuerdo con el calendario de vacunación de la Ciudad de México, que se organiza por alcaldías, sería esta misma semana cuando le correspondería vacunarse contra la covid-19.

'Vamos a ver qué me dicen los médicos en una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso (se vacuna o no)', puntualizó.

Aprovechó para recomendar a la gente a cuidarse y hacer conciencia por la pandemia. 'Hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos las vacunas, que nos proteja, porque no solo es lo lamentable, lo doloroso, de las pérdidas', zanjó.

Y recordó que quien padece la enfermedad puede sufrir secuelas, por lo que pidió extremar cuidados en esta Semana Santa. EFE