López Obrador rechaza informe de EE.UU. que alerta sobre su reforma eléctrica

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este jueves los hallazgos de un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos que alerta sobre un aumento de hasta el 65 % en las emisiones del país si se aprueba la reforma eléctrica del Gobierno.

'Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México', declaró López Obrador en su rueda de prensa matutina, realizada en Mérida, estado de Yucatán, en el sureste mexicano.

El mandatario se refirió al informe que se filtró a la prensa del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) del Departamento de Energía estadounidense sobre la reforma constitucional al sector energético que envió López Obrador el 30 de septiembre al Congreso.

El estudio previó un aumento del 26 % al 65 % en las emisiones de carbono de México, un incremento del 32 % al 54 % en los costos de generación eléctrica y del 8 % al 35 % en la probabilidad de cortes de energía si se avala la propuesta constitucional de López Obrador.

'Es falso (el contenido del informe) y no suena lógico, suena metálico', declaró el presidente.

La reforma eléctrica de López Obrador causa controversia porque entrega un mínimo del 54 % de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, y hace desaparecer los reguladores autónomos de la energía.

También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

Empresarios han advertido de violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero López Obrador aseguró este jueves que las preocupaciones son de las empresas nacionales.

'Ninguna preocupación (en EE.UU.)', respondió a pregunta expresa.

El presidente reveló que mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para fijar la postura de su Gobierno en la lucha contra la crisis climática 'para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global'.

Aunque argumentó que aún no puede exhibir su contenido porque no sabe si Biden ya la leyó, aseguró que la misiva responde a los planteamientos señalados en el informe del Departamento de Energía.

'Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias, como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente', contó.

El mandatario reiteró que el Estado y la CFE aprovecharán las hidroeléctricas, que él considera que producen 'la energía más barata y más limpia'.

Esta tarde, la CFE emitió una réplica en la que acusó al medio que difundió la información de haber hecho una nota sobre un tema 'tan delicado' basada únicamente en un borrador.

'Es importante aclarar que la NREL hace sus estudios a partir del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). Sin embargo, los datos que tomaron en cuenta son los que el PRODESEN publicó en 2018, no los de 2021. Nos parece sospechoso y poco riguroso que hayan tomado cifras de hace 3 años y las actuales hayan sido desdeñadas', consideró la Comisión.

Además, la CFE refutó algunos de los datos precisando las páginas en las que se detallan las proyecciones de emisiones y también consideró que la nota contiene suposiciones basadas en argumentos no verificables y términos 'maliciosos'.

'Nos gustaría recordar que durante 2021 la CFE generó 101,593 GWh de energía eléctrica, de la cual 36,81 % son energías limpias. El 56 % de la generación limpia inyectada a la red mexicana por participante, durante el mismo periodo, fue generado por la CFE, incluyendo la generación de las centrales hidroeléctricas', detallaron. EFE

