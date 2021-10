López Obrador recibió a Evo Morales en Palacio Nacional

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este jueves al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

La cita en la residencia y despacho presidencial inició a las 18.00 horas (23.00 GMT).

'Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe', escribió López Obrador en un mensaje en Twitter además de una foto junto a Morales.

Casi dos años después de su asilo en México, el exmandatario boliviano regresó a territorio mexicano y este jueves, previó a su encuentro, agradeció a López Obrador por salvar su vida en 2019, cuando salió de su país denunciando un 'golpe de Estado'.

'México no solamente será mi casa, es la casa de todos los que luchan por la libertad de sus pueblos', expresó agradecido Morales al inaugurar un seminario político organizado en Ciudad de México por el Partido del Trabajo (PT), formación que apoya al Gobierno de López Obrador.

Ante delegados de varios partidos izquierdistas latinoamericanos, Morales recordó su abrupta llegada a México en noviembre de 2019.

'Cuando llegué, no era por congraciarme con el presidente y el pueblo mexicano. Cuando decía que me salvó la vida era de verdad. México y otros países me salvaron la vida', recordó el boliviano.

Morales había convocado este jueves a una rueda de prensa con motivo de su presencia en México pero a última hora la pospuso para el viernes.

Bolivia estuvo sumida en una crisis social y política tras los comicios del 20 de octubre de 2019, que fueron anulados por las denuncias de que hubo un presunto fraude electoral a favor de Morales.

Tras el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Morales primero anunció nuevas elecciones y horas después dimitió a la Presidencia, alegando ser víctima de un supuesto 'golpe de Estado'.

Morales llegó a México el 12 de noviembre de 2019 como asilado político del Gobierno de López Obrador tras un largo periplo a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas.

En su último libro, el presidente mexicano aseguró que presuntos militares bolivianos intentaron derribar con un cohete el avión en el que despegó Morales desde Cochabamba con destino a México.

Evo Morales solo estuvo un mes en México, pues tras la toma de posesión del argentino Alberto Fernández, se trasladó al país suramericano, y finalmente regresó a Bolivia después de la victoria de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones generales de octubre de 2020 con el candidato Luis Arce.

El asilo de Morales en México provocó graves desencuentros diplomáticos con el Gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia, situación que se recondujo con la reunión el pasado marzo entre López Obrador y el nuevo presidente boliviano, Luis Arce. EFE

