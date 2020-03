López Obrador reivindica que la madre del Chapo merece 'respeto'

México, 30 mar (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes haber saludado durante su gira del fin de semana a Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, porque merece 'respeto' a pesar de lo que haya hecho su hijo.

'Es una señora de 92 años. Ya dije que la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo', expresó el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

'Me dijeron que estaba allí, quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé', reveló este lunes López Obrador, quien recordó que en su calidad de presidente tiene que saludar a mucha gente, incluidos 'delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad'.

Y cuestionado por el hecho de saludar con la mano a una anciana en plena contingencia sanitaria de COVID-19, el presidente mexicano respondió: '¿Cómo no le voy a dar la mano a una señora? Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal eso'.

'No hago lo políticamente correcto. No soy ortodoxo, soy heterodoxo en estas cosas. Siempre hago lo que me dicta mi consciencia, actúo con principios, ideales y sentimientos', expresó.

Este domingo, se difundió un polémico vídeo en redes sociales que muestra a López Obrador dando la mano a la madre del Chapo, quien está en una camioneta en Badiraguato, ciudad del estado de Sinaloa de la que es originario el Chapo.

'Te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta', le dice el mandatario a Loera, quien solo le responde 'ándele, pues'.

En conferencia de prensa, López Obrador explicó que la carta de la que hablaron es la que la madre del Chapo mandó hace tiempo al mandatario pidiendo que interceda para que pueda ir a Estados Unidos a visitar a su hijo, quien cumple cadena perpetua por narcotráfico.

'No lo ha visto en cinco años y no quiere morir sin verlo y me pode que ayude en las gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Voy a hacer el trámite', relató el mandatario.

El presidente reveló que ha pedido al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que contacte con la embajada estadounidense para estudiar el caso.

Opinó que el hecho de que la madre del Chapo pueda visitar a su hijo en Estados Unidos es 'una situación humanitaria' y aseguró que intentaría ayudar a cualquier persona en 'un circunstancia parecida'.

Además, arremetió contra la oposición que lo critica por ese breve encuentro: 'Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. De veras que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía', señaló.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que, a diferencia de los anteriores gobiernos, el suyo no tiene 'relaciones de complicidad' con el narcotráfico.

La lucha contra el narcotráfico del gobierno de López Obrador está marcada por la fallida captura el pasado 17 de octubre de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, quien fue liberado poco después de ser aprehendido para que el Cártel de Sinaloa dejara de sitiar la ciudad de Culiacán.

Además, desde febrero del 2019 ofreció programas de desarrollo para Badiraguato, con el objetivo adicional de evitar la estigmatización del municipio, que el exlíder del Cártel de Sinaloa consideraba como su domicilio hasta su detención, el 8 de enero de 2016.

El Chapo fue extraditado en enero de 2017 y tras un largo proceso judicial fue sentenciado a cadena perpetua. EFE