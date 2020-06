López Obrador respalda reemplazar reguladores autónomos con un solo organismo

México, 11 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este jueves la propuesta de senadores de su partido para reemplazar a los reguladores autónomos de energía, competencia y telecomunicaciones con un solo organismo.

Aunque admitió desconocer la iniciativa, apoyó desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que consideró 'aparatos burocráticos' heredados por el 'periodo neoliberal'.

'Todo terminaba en crear aparatos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, y ahí se iba la mayor parte del presupuesto. Nosotros, todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien', manifestó en su rueda de prensa matutina.

La iniciativa de Ricardo Monreal, coordinador en el Senado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sustituiría estos organismos con un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), similar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España.

El legislador argumentó un ahorro de 500 millones de pesos anuales (unos 23 millones de dólares), o un 21 %, en el presupuesto anual de este nuevo órgano respecto al coste de los tres existentes.

'Si el Senado está haciendo esta reforma, lo que importa es que se ahorre para que no nos ensimismemos, que no se gaste todo el presupuesto en mantener el gobierno y que no haya dinero para la gente, para el que más lo necesite', expresó López Obrador.

POLÉMICA EN ENERGÍA

En particular, el mandatario reprochó la creación de 'cinco o seis organismos' del sector energético, como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Sin embargo, al denunciar 'un electrolinazo' (subida de tarifas), industriales y ciudadanos afirmaron este miércoles que ya se ha vulnerado la autonomía de la CRE ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener).

Esto porque la CRE subió en 775 % las tarifas de porteo de baja tensión, en 407 % las de media tensión y en 446 % las de alta tensión que deberán pagar las centrales renovables instaladas antes de la reforma energética de 2013.

El incremento, que se oficializó este miércoles, se aprobó por unanimidad el 28 de mayo en una sesión extraordinaria de la CRE días después del exhorto público de Manuel Bartlett, director de la CFE.

'CFE (una empresa) establece la agenda de trabajo que deberá cumplir la CRE para asegurar que se cumpla la política de Sener (Secretaría de Energía). Esto se llama captura regulatoria', tuiteó Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía.

Aun así, López Obrador criticó este jueves la creación de organismos energéticos al acusarlos de aprobar contratos salpicados de corrupción.

'Como cinco o seis. ¿Qué no era suficiente el consejo de Pemex (Petróleos Mexicanos), el consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía?', manifestó el presidente. EFE