López Obrador respeta que atletas olímpicos rechacen el avión presidencial

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles que 'no hay problema' por el polémico rechazo del Comité Olímpico Mexicano (COM) a usar el avión presidencial, que el Gobierno no ha podido vender, para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

'Si no acepta el Comité Olímpico nacional no hay ningún problema, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen, que estoy seguro de que nos va a ir muy bien', manifestó en su rueda de prensa matutina.

La controversia estalló el lunes cuando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reveló que México enviaría a sus atletas a Tokio en el avión presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), que el Gobierno no usa por considerarlo demasiado lujoso.

Pero el mismo día el presidente del COM, Carlos Padilla, rechazó el ofrecimiento al argumentar que 'la logística' es 'por demás complicada'.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) del Gobierno, la exatleta olímpica Ana Gabriela Guevara, cuestionó el anuncio 'sorpresivo' del COM al asegurar que la oferta del presidente era para evitar contagios de covid-19.

López Obrador afirmó este miércoles que 'no sabía del rechazo' del Comité.

“Como está parado se pensó que vayan los deportistas en el avión, porque es un grupo, son alrededor de 300 deportistas, entrenadores y todo su personal, en varios viajes ir', mencionó.

Deshacerse del avión es una de las principales promesas de López Obrador, quien incluso intentó rifarlo el año pasado.

Aunque la aeronave la adquirió el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un controvertido precio de 218,7 millones de dólares, la aeronave llegó a México en 2016 para la gestión de Peña Nieto.

El Boeing 787, tasado ahora en cerca de 130 millones de dólares, tiene una velocidad de 900 kilómetros por hora con una elegante y completa recámara, cinta para correr, asientos de piel, cocina y sala de prensa.

“Era una opción, el avión no se usa ni se va a usar, lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso, que les da pena que se sepa que alguien es dueño de un avión así”, indicó el presidente.

López Obrador aseveró que aún está en gestiones para comercializarlo.

“Seguimos buscando la manera de venderlo, estamos hablando ya con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo, pero que quede constancia, de que si lo tenemos con mantenimiento, parado, ahorramos', sostuvo.

El presidente prometió que su Gobierno apoyará a los atletas olímpicos, quienes ya recibieron la vacuna de covid-19.

Adelantó que se reunirá con ellos para ofrecerles ayudas adiciones y un incremento del premio económico que reciben por cada medalla ganada. EFE