López Obrador urge a Financial Times a disculparse por apoyar neoliberalismo

México, 5 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes a las acusaciones de autoritarismo vertidas sobre él por el Financial Times y dijo que ese periódico debería pedir perdón al mundo por impulsar 'el modelo económico neoliberal' que 'ha fracasado'.

'En vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico, en lo social, en lo político, deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero porque la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar sólo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo', indicó desde Palacio Nacional.

Este domingo, el Financial Times publicó un editorial en el que calificaba a López Obrador como el 'nuevo hombre fuerte' de América Latina y lo tildaba de 'populista autoritario' tras 'acumular todavía más poder en sus propias manos'.

'La mayoría de grandes decisiones son de él solo. Las instituciones que rechazan plegarse a él son elegidas como blanco. La autoridad electoral independiente ha sido atacada', remarcó el artículo.

Además, el medio británico denunció que los periodistas que 'desacreditan al presidente pueden esperar ser nombrados, acusados, de estar 'al servicio de regímenes autoritarios corruptos' que precedieron a López Obrador'.

'El Financial Times, como otros periódicos famosos sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían ellos señalar y hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal. No hacen eso y sí siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueos y corrupción que se impuso en países como el nuestro', respondió el mandatario.

El presidente mexicano aseveró también que este tipo de artículos no van a hacer cambiar su manera de dirigir el país.

'Aunque al New York Times, al Financial Times, al Washington Post, al Wall Street Journal no les guste, vamos a seguir adelante con nuestra política', concluyó, e incluso ironizó diciendo que el periódico mexicano más criticado por él en todas sus mañaneras por ir contra sus políticas, el 'conservador' Reforma, 'es hasta mejor que el Financial Times'. EFE