Loredo destaca la entrega de sus jugadores y les pronostica buen futuro

Redacción deportes, 15 jul (EFE).- El seleccionador de Guatemala, Rafael Loredo, aseguró que si bien no está contento por la derrota ante México por 3-0 en la Copa Oro, celebra la entrega de sus jugadores, a los cuales les pronostica un buen futuro.

'Salieron a jugar fútbol, estábamos bien, pero nos hacen un buen gol y la balanza se inclinó a ellos. Me quedo con la personalidad y la determinación; de seguir así van a andar bien', señaló en una rueda de prensa.

Guatemala sufrió su segundo revés en la Copa y quedó eliminado en el grupo A en un duelo decidido con un par de anotaciones del argentino naturalizado Rogelio Funes Mori y uno de Orbelín Pineda.

'Hay varios jugadores que tienen calidad y personalidad; es cuestión de seguir trabajando y darles una referencia en el terreno', añadió.

Guatemala entró a la Copa a última hora ante la retirada de Curazao por un brote de COVID; perdió 2-0 ante El Salvador y aunque este miércoles comenzó mejor, después del primer gol de Funs Mori, el equipo bajó el ritmo.

Loredo reconoció que es importante conocer a los futbolistas y después del duelo ante los salvadoreños, sacó conclusiones que le sirvieron para el duelo ante los mexicanos.

'Tuvimos que ponernos de acuerdo en qué íbamos a jugar en defensa y ataque, trabajamos a balón parado, las salidas, la rotación; al principio tuvimos llegadas al arco rival. Estos muchachos están dispuestos a seguir aprendiendo', comentó.

Al analizar el encuentro, el estratega explicó que si Guatemala hubiera convertido primero las cosas hubieran sido diferentes, pero no fue posible.

'Si metíamos un gol, nos metíamos al partido; no estoy contento con perder, pero me quedo con un buen sabor de boca y no hay nada que reclamar', aseveró.

El delantero Darwin Lom coincidió con su entrenador en que Guatemala necesita más tiempo con el entrenador, pero el porvenir pinta bien.

'Me gustó la estrategia del entrenador; contra México iba a ser difícil, pero salimos de la cancha orgullosos, listos para el futuro que va a ser maravilloso', concluyó.EFE

