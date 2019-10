Lorenzo dalla Porta: 'Ser campeón del mundo es increíble'

Phillip Island (Australia), 27 oct (EFE).- El italiano Lorenzo dalla Porta (Honda) se adjudicó su primer título de campeón del mundo de la mejor manera que podía hacerlo, consiguiendo la victoria en el Gran Premio de Australia de Moto3 y de ahí que reconociese que 'ser campeón del mundo es increíble, es algo que siempre' había 'soñado'.

'Es una cosa que este año había pensado mucho, que vi más cerca y más lejos, como en la carrera en Montmeló cuando se me paró la moto y Canet se puso líder con muchos puntos de diferencia', explicó el piloto italiano, cuyo primer recuerdo fue para su abuela, que falleció el jueves de la carrera de Tailandia y por la que lleva el dorsal 48, que era su año de nacimiento.

'Tenía una relación muy especial con ella; fue la que me compró mi primera minimoto y más que aficionada a las motos, era muy aficionada a mí. Siempre me quiso muchísimo y ha sido la persona que más me ha cuidado', rememoró Dalla Porta.

'El año que viene tendré que cambiar número porque el dorsal 48 está utilizado y voy a llevar el 19, en homenaje también a ella, al año que falleció, porque siempre quiero llevarla conmigo y así habré utilizado el número del año de su nacimiento y de su muerte', dijo orgulloso el piloto italiano.

Volviendo al título, Lorenzo dalla Porta reconoció sobre Arón Canet que 'también ha tenido mala suerte y yo lo he aprovechado'. 'Hoy lo único que tenía que hacer era llegar por delante de él y sabía que había que controlar la carrera porque había muchos pilotos'.

'Cuando le he visto caer he dicho, 'vamos a ganar hoy', lo tenía claro y por eso quería estar delante y la verdad es que la moto también corría mucho y me ha ayudado mucho porque si salía bien de la última curva no me adelantaban en la recta, por eso quería entrar delante en la última vuelta', explicó el piloto italiano.

'Cuando he salido de la última curva ya sabía que era campeón del mundo, así que me daba igual si no ganaba y ahí he empezado a mover la cabeza porque es muy fuerte pero es algo que siempre había soñado y he empezado a gritar y me he quedado sin voz a mitad de la vuelta de honor', explica Dalla Porta.

'He llegado donde estaba mi padre y estaba llorando. Él no sabía ni cómo había terminado la carrera porque ha tenido que irse antes del final, y cuando le he dicho que había sido primero, ha vuelto a llorar otra vez, ha sido increíble pero a mí no me salía llorar porque tenía más adrenalina que otras cosas', dijo.

Y ya al referirse a su futuro inmediato, Lorenzo dalla Porta explicó que 'el año que viene' subirá a Moto2. 'Quiero hacerlo bien, intentar subir al podio en mi primer año y como tengo dos años de contrato, puedo tomármelo con calma, pero tengo mucha curiosidad por subirme a la Moto2, porque no sé lo que me espera pero quiero hacerlo bien y disfrutar'. EFE