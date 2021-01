Lorenzo Santolino aspira a terminar dentro del top-5

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El español Lorenzo Santolino (Sherco) aspira a despedir este viernes el Rally Dakar dentro del top-5 de la general de motos.

El salmantino terminó la undécima y penúltima etapa en la octava posición, ganando terreno frente a sus rivales directos y colocándose sexto en la general, a tan solo 19 segundos del quinto puesto.

La especial de 215 kilómetros de este viernes hasta la meta de Yeda le ofrece la posibilidad de ver premiada su solidez y su temple con un top-5. Sería una forma inmejorable de finalizar por primera vez el rally más duro del mundo, después de sus abandonos en 2019 y 2020.

'Otro día más, todo bien. Sobre el kilómetro 160 he pasado un way point C por un lado, pero me he dado cuenta rápido y he ido a buscarlo, he perdido poco tiempo, un par de minutos', dijo tras la etapa.

'El resto del día bien, he ido casi toda la jornada solo, confirmando bien la navegación y a ritmo. En el último sector en las dunas me ha cogido al chileno Pablo Quintanilla -segundo clasificado en la undécima especial-. He intentado tirar con él pero iba muy fuerte. He intentado seguirlo, pero he perdido referencia visual. Luego le he vuelto a pasar en un error suyo de navegación y he ido delante el final. He podido conservar bien, sin correr grandes riesgos. Todo a punto para el último día', apuntó. EFE