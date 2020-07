Los 52 rescatados por un mercante esperan puerto en condiciones inhumanas

Roma, 6 jul (EFE).- El buque mercante Talia sigue esperando en aguas maltesas que se le permita desembarcar en algún puerto a los 52 migrantes que rescató el sábado en el Mediterráneo, y que están a bordo en condiciones inhumanas.

El barco, dedicado al transporte de ganado, no reúne las mínimas condiciones para alojar a estas personas por lo que su capitán, Mohammad Shaaban, ha implorado a Malta e Italia que le asignen algún puerto.

Varias fotos difundidas este fin de semana en las redes sociales dan idea de la situación que se vive a bordo y que es denunciada por distintas ONG, como Mediterranea Saving Humans y Open Arms, entre ellas la de un marinero llevando en brazos a un joven negro desnutrido y con la mirada perdida, una imagen que ya se conoce como 'la Piedad del mar'.

El servicio telefónico de ayuda a migrantes en el mar 'Alarm Phone', que fue el primero en alertar de la presencia de un barco a la deriva con 52 personas el pasado viernes, insistió hoy en los llamamientos para que se ayude a éstas y al mercante y la tripulación que llevaron a cabo el rescate siguiendo la ley del mar.

Las autoridades de Malta permitieron ayer, domingo, que el mercante entrara en sus aguas territoriales para protegerse del mal tiempo, pero no les permiten desembarcar en espera de que se llegue a algún acuerdo de reparto de los migrantes con otros pases europeos.

El capitán del marco, de nacionalidad siria, denunció en declaraciones a 'Times of Malta', que el barco no reúne las condiciones para llevar a personas y que debido al mal tiempo tuvieron que alojar a los rescatados en las dependencias interiores donde normalmente transportan ganado.

Y lamentó que ni siquiera tuvieron tiempo de limpiar de estiércol el espacio antes de rescatar a los náufragos, ya que acababan de transportar animales a Libia.

El capitán imploró que se le de un puerto para desembarcar y poder así seguir su ruta hacia España.

Antes de entrar en las aguas maltesas también Italia les denegó poder desembarcar en la isla de Lampedusa.

'Alarm Phone' acusa a la Unión Europea de jugar 'con las vidas de las personas que atraviesan el Mediterráneo' y la ONG Open Arms denuncia que Malta e Italia rechazan darles puerto seguro incumpliendo una vez más convenios internacionales y ley de mar'.

Estas organizaciones y otras han iniciado una campaña en las redes sociales pidiendo solidaridad para estos migrantes y la tripulación del buque con las etiquetas #Talia52 y #TaliaCrew Let them in! (Dejadles entrar). EFE