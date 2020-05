Los aficionados del Barça estarán presentes en el Camp Nou de forma virtual

Barcelona, 15 may (EFE).-Los seguidores del Barça estarán presentes de forma virtual en los partidos que su equipo dispute a puerta cerrada, gracias a la iniciativa 'Let's win this match together' ('Ganemos este partido juntos').

Se trata de un proyecto conjunto entre el FC Barcelona y CUPRA, el 'partner' oficial de automoción y movilidad del club catalán, y será posible gracias a las fotografías que los aficionados enviarán desde casa y que serán proyectadas en las pantallas LED ubicadas alrededor del terreno de juego.

Así, los aficionados tendrán que enviar sus fotografías a la web oficial de la marca, la cual realizará con ellas una pieza audiovisual que se emitirá durante el partido en intervalos regulares, hasta un total de diez veces.

Marc-André ter Stegen, el portero azulgrana, ha explicado que la iniciativa 'le parece fantástica porque nos permitirá sentir la presencia de los aficionados. Necesitamos adaptarnos a esta situación y así podremos crear una atmósfera ganadora para nuestros partidos en casa'.

Por otro lado, el director de estrategia, desarrollo de negocio y operaciones de CUPRA, Antonino Labate, ha expresado que 'esta iniciativa va más allá del fútbol ya que queremos expresar que, a pesar de los desafíos actuales, volveremos más fuertes si actuamos juntos'.

La alianza entre la marca automovilística y el Barça empezó el pasado mes de agosto y es de ámbito global. EFE