Los Ángeles Negros avanzan con gran dolor y alistan concierto en México

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 29 jul (EFE).- El grupo chileno de Los Ángeles Negros ha atravesado por dolorosas pérdidas en la pandemia por haber perdido a dos miembros, pero a pesar del dolor ofrecerán un concierto póstumo a manera de homenaje en la capital mexicana dentro de un mes.

'Quedamos bastante débiles en todo sentido emocional, musical y profesional, porque perdimos a dos pilares importantes de la banda (...) El grupo quedó muy inestable pero, como decía Mario, el 'show' debe continuar', dice el vocalista Jhonny Antonio en entrevista con Efe este jueves.

El 'corazón' de la agrupación, el baterista Luis Astudillo, falleció en 2020 a causa del nuevo coronavirus.

La agrupación chilena radicada en México aún no procesaba el dolor cuando a principios de este año falleció Mario Gutiérrez, el director, fundador y primera guitarra de la banda, lo que dejó 'desolados' al resto de sus integrantes.

Ahora, a tan solo unos meses de distancia de tan lamentables sucesos, la banda retoma su andar con el propósito de continuar con el legado de sus predecesores y seguir poniendo en alto el nombre de Los Ángeles Negros, que cuenta con más de medio siglo de trayectoria.

'Tenemos que sacar fuerza de las palabras de nuestro gran líder y no dejarnos caer por esa tristeza y ese sentimiento que llevamos dentro para poder llevar todo esto al público', responde el bajista de la agrupación Raúl Gasca, quien tiene 13 años colaborando con la banda.

Entre esas palabras y acciones que Mario dejó impregnadas en los corazones de los integrantes, se encuentra la humildad, el esfuerzo y la honestidad con el público.

'Mario era tan humilde que nunca contaba que Carlos Santana le hizo un comentario muy hermoso, le dijo que era el signo, la guitarra que representaba todo folclor romántico de Latinoamérica, eso lo guardaba en su corazón como un logro más de los muchos que obtuvo', recuerda Jhonny.

La agrupación volvió a completarse y con muchas dificultades encontraron a los dos músicos que se integraran a la banda.

'Viene un cambio para Los Ángeles Negros con estas grandes personas, Mario pudo señalar un discípulo que convivía mucho con él en el estudio y es la persona ideal', añadió Gasca.

UN CONCIERTO HOMENAJE

El próximo 28 de agosto Los Ángeles Negros se presentarán de manera presencial en la Arena Ciudad de México.

Jhonny es muy sincero cuando dice que no tenía ánimos de hacer un concierto por todo lo que han tenido que atravesar.

'No es una celebración, no es algo que me hubiera gustado hacer, pero lo planeamos en las oficinas y lo conversamos y Mario y Luis se merecen este homenaje desde adentro de su grupo, desde la familia', asegura el vocalista.

El concierto lo planeó precisamente el fundador un año atrás como parte de las celebraciones de aniversario y no se concretó por el cierre de escenarios en la pandemia.

Por ello, Jhonny confiesa que 'es un dolor' tener que subir al escenario sin ellos.

Pero lo harán muy bien acompañados por músicos y bandas muy cercanas que apreciaban igualmente a sus compañeros, como Los Dandys, Marco Di Mauro, Los Pasteles Verdes, Los Terrícolas, entre muchos otros.

'Se integrará una orquesta, vientos, violines, un piano, vamos a tener que ensayar muy duro porque presentaremos el arreglo que hicimos para el disco ganador del oro y doble platino 'En vivo y sin etiqueta'', apunta Jhonny.

La banda también retomará los planes que se quedaron 'en el tintero', pues la responsabilidad es algo que no pueden dejar de lado.

'Tenemos que aprender a gatear con el grupo ahora porque de verdad se fueron dos pilares muy importantes, estamos recién organizando eso, a la casa disquera se le debe un disco y hay que cumplir', dice Jhonny. EFE

mrl/ppc/ares

(foto)(video)