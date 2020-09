Los Angeles Times examina fallos en su cobertura a minorías y pide disculpas

Los Ángeles, 27 sep (EFE).- El periódico Los Ángeles Times, el de mayor circulación en la costa oeste de Estados Unidos, examinó en un editorial este domingo los fallos raciales que ha tenido durante décadas en su cobertura sobre las minorías, incluidos los latinos y mexicanos, y con el que está pidiendo disculpas por el sesgo de algunos de sus artículos.

El editorial titulado 'An examination of The Times, failures on race, our apology and a path forward' (Un examen de los fallos raciales del Times, nuestras disculpas y un camino a seguir) explica que el periódico, el más importante de la costa oeste, ha iniciado un proyecto para analizar su trato a las personas de color, fuera y dentro de la sala de redacción, a lo largo de toda su historia.

El periódico asegura que tras el relieve dado a las disparidades raciales por la pandemia del coronavirus, la crisis de trabajo, y el debate nacional por la brutalidad policíaca, 'el país enfrenta un ajuste de cuentas demorado con el racismo sistémico'.

'Seríamos negligentes, en el otoño de 2020, una temporada de dolor e introspección, si no participamos en ese autoexamen. Este editorial es una parte de ese proceso', señalan.

En una pieza de video que apoya el editorial, el columnista de raíces mexicanas Gustavo Arellano dijo 'que en esas páginas por 141 años tu puedes ver los altos y los bajos del periodismo americano y su aproximación a los latinos'.

El editorial está acompañado de varios artículos periodísticos a través de décadas en los que se reforzó los estereotipos de que los negros y latinos, residentes de áreas de bajos recursos económicos, eran ladrones, violadores y asesinos, reconoce el rotativo.

'En nombre de esta institución, nos disculpamos por la historia de racismo de The Times. Le debemos a nuestros lectores hacerlo mejor y nos comprometemos a hacerlo', puntualiza el editorial.

La propuesta editorial analiza los pasos del periódico desde 1882, época que Los Angeles Times estaba al mando del conservador Harrison Gray Otis, hasta la actualidad cuando esta bajo la batuta del médico Patrick Soon-Shiong, que compró el rotativo en 2018 y quién incluyó este domingo una carta dirigida a sus lectores.

'Creemos que The Times puede representar mejor a Los Ángeles y California proporcionando más y mejor cobertura de comunidades negras, latinas, asiáticas y otras comunidades subrepresentadas en nuestras publicaciones en inglés y español', advirtió Soon-Shiong, quién recalcó que junto a su esposa son los primeros propietarios no blancos del periódico. EFE