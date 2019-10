Los ataques sobre corrupción, protagonistas del debate argentino

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- Las críticas por corrupción aparecieron con dureza en el último debate electoral y el actual jefe de Estado consideró 'imposible de creer' que su rival, el peronista Alberto Fernández, no viera nada de la presuntas tramas en el kirchnerismo mientras fue jefe de Gabinete, entre 2003 y 2008.

A su vez, Fernández contraatacó a Macri al cuestionar que tampoco viera nada de las supuestas ilegalidades en contratos de obras públicas relacionadas con las empresas de su familia, encabezadas por el padre del presidente, Franco Macri, fallecido en marzo pasado.

'Es difícil de creer que usted no vio nada, lo vio (Roberto) Lavagna (también candidato a la Presidencia) y usted en la oficina de al lado dice que fue un descuido ético de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), pero usted no vio nada. Es imposible de creer', afirmó Macri.

El jefe de Estado le recordó a Fernández, que lleva como postulante a la Vicepresidencia a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), que es difícil tener que 'tapar' en un debate todos los casos que investigan las irregularidades en el kirchnerismo y que involucran a la expresidenta, a la que se juzga en varios casos como jefa de una asociación ilícita.

'Cuando tuve diferencias renuncié, me fui a mi casa. Nunca un juez me citó para que dé explicaciones, no es la suerte del presidente, que el día que deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No tengo nada que ver con la corrupción', indicó Fernández.

El candidato del Frente de Todos, favorito a hacerse con la victoria el próximo 27 de octubre después de sacarle 16 puntos a Macri en las primarias, añadió que puede dar 'clases de decencia' y se refirió al padre de Macri, al mencionar que el presidente dijo en una ocasión que su progenitor era el 'responsable' de las supuestas actividades ilegales de la familia.

'Es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo', le afeó Macri a Fernández.

Macri señaló además que su rival 'firmó' el documento con el que se intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una cuestión polémica en Argentina porque desde el oficialismo se afirma que durante el kirchnerismo no hubo datos fiables sobre los principales indicadores.

'Ahí empezaron ocho años de ocultar la pobreza, la inflación, los datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira: eso es mentir', aseveró el candidato de Juntos por el Cambio, quien durante esta semana ha sido acusado por Fernández de 'mentir siempre'.

Tras ello, el opositor le golpeó al nombrar diversos casos con los que está relacionado el presidente, como el del Correo Argentino, trama que investiga presuntas irregularidades en el proceso de pago de una deuda que el Grupo Macri tenía con el Estado desde que tenía la concesión de la empresa pública de mensajería, en 2001.

'Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer, quisiéramos saber qué va a hacer con el Correo al que no le pagaban los cánones mientras su hermano tenía dinero en el exterior. (Son) dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente', cuestionó.

En otro orden, Macri alertó de que desde la oposición 'dicen que ahora quieren libertad de prensa pero a la vez se fantasean' con la persecución de periodistas, en referencia a un polémico informe de la organización dirigida por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel (1980)-, que miembros del Frente de Todos han criticado también.

Ante eso, la respuesta de Fernández fue que es el presidente el que dice 'a los dueños de medios que sigan encubriendo todos sus errores'.

'La prensa corre peligro con Macri, no conmigo', concluyó. EFE