Los candidatos a la presidencia de Perú revelan sus planes contra la pandemia

Lima, 20 ene (EFE).- Sin los favoritos George Forsyth y Keiko Fujimori, diez candidatos a la presidencia de Perú revelaron este miércoles sus estrategias para el combate de la pandemia y la distribución masiva de vacunas, el principal desafío que heredará el nuevo Gobierno que se elegirá en los comicios generales de este año.

La entrega de bonos a familias vulnerables, la creación de un Consejo Consultivo con representantes del sector privado y mejoras en la infraestructura hospitalaria del país fueron algunas de las propuestas de los candidatos que aceptaron la invitación de la emisora RPP Noticias de escribir una columna semanal sobre distintos ejes temáticos, que marcan la agenda de la campaña electoral.

Pero en la primera entrega sobre la gestión de la pandemia faltaron los artículos de los candidatos que, según las últimas encuestas, encabezan la intención de voto hacia el 11 de abril, como el exalcalde George Forsyth (13 % de apoyo), la excongresista Keiko Fujimori (6 %) y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán (5 %).

El nuevo presidente, que asumirá el poder el 28 de julio de 2021, día en el que Perú celebrará el bicentenario de su independencia, enfrentará el desafío de consolidar el combate contra la pandemia y la distribución de las vacunas en el país.

Pese a que está previsto que en las próximas semanas lleguen las primeras dosis procedentes del laboratorio chino Sinopharm, la aplicación masiva no se dará hasta que arriben lotes más grandes, lo que puede darse durante la segunda mitad de 2021.

VACUNACIÓN GRATUITA Y UNIVERSAL

Sobre esta materia se manifestó la izquierdista Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, quien insistió en la necesidad de planificar una distribución 'gratuita y universal' de la vacuna, 'con criterios epidemiológicos y humanitarios'.

'No permitamos que la vacuna se convierta en un negocio más', alertó la candidata, quien propuso dar 'un apoyo decidido a las ollas comunes y otorgar un tercer y cuarto bono a las familias más vulnerables' del país.

La líder de Juntos por el Perú manifestó también la necesidad de dar 'un trato digno' al personal de salud, que está 'agotado y reclama por remuneraciones y bonos pendientes'.

Mendoza criticó, además, la información 'insuficiente y a veces contradictoria' ofrecida por el Estado, al que acusó de 'indolente e ineficaz' por estar 'secuestrado por lobistas y mafiosos, que no son capaces de garantizar los derechos fundamentales'.

IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

El empresario César Acuña, líder del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), tachó de 'desastrosa' la respuesta a la pandemia de los gobiernos del expresidente Martín Vizcarra y del actual mandatario Francisco Sagasti, a quienes les recriminó haber 'estado más preocupados en aferrarse al poder que en hacer una buena gestión para salvar vidas'.

'No han tenido estrategia y no han tenido capacidad de ejecución para nada', escribió Acuña, quien agregó que, aún 'teniendo el dinero', el Estado peruano ha sido 'el peor gestionado del mundo' por no 'incrementar camas UCI con celeridad, ni comprar oxígeno y vacunas'.

En ese sentido, el empresario aseveró que, de haber sido presidente, habría convocado en un Consejo Consultivo al sector privado 'y a los mejores especialistas en cada área de impacto de la pandemia, independientemente de su filiación o ideología'.

La campaña electoral de Acuña avanza a pesar de estar pendiente del recurso de apelación que APP presentó luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima excluyera su candidatura por haber omitido la propiedad de un inmueble en su inscripción.

UNIDADES DE TELEMEDICINA

Por su parte, el legislador Daniel Urresti, líder de Podemos Perú, centró su propuesta en la necesidad de declarar al sector de la salud como 'absolutamente prioritario' y resolver las carencias de la infraestructura hospitalaria del país sudamericano.

Así, Urresti aseguró que en caso de ser el nuevo presidente del Perú transferiría los 14 hospitales regionales que actualmente están paralizados por temas legales al ámbito nacional, además de crear un Hospital Digital con unidades de telemedicina en 1.000 centros de salud repartidos por el territorio nacional.

Asimismo, propuso la creación de un Fondo de Capital Humano de Salud para financiar 2.000 becas de estudios de pregrado en las diferentes carreras de Ciencias de la Salud, para 'comenzar a cerrar brechas y contar con el número suficiente de médicos y enfermeras para enfrentar a la covid-19 y futuras pandemias'.

De acuerdo con el legislador, el Estado peruano demoró en empezar a actuar contra el nuevo coronavirus y la respuesta del Ejecutivo 'es hoy expuesta, internacionalmente, como un ejemplar fracaso'.

Los candidatos emitieron sus propuestas cuando Perú afronta el inicio de la segunda ola de la pandemia, que ya ha puesto al límite la capacidad de atención de los hospitales del país, que acumula 1.073.214 casos confirmados y 39.044 decesos desde que llegó la enfermedad, en marzo de 2020.EFE