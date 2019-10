'Los Carpinteros' exponen en Washington una Cuba 'envejecida'

Laura Barros

Washington, 10 oct (EFE).- Rostros de personas comunes y corrientes que se asemejan a la famosa silueta del máximo icono de la revolución cubana, Ernesto 'Che' Guevara, exhibe desde este jueves en Washington el dúo de artistas cubanos 'Los Carpinteros', en la que consideran la muestra de una isla 'envejecida'.

Con las huellas del paso de los años, Eusebia, Alfonso, Simón, René, Isabel, Cachita y Felicia, contemporáneos en edad con el asesinado líder revolucionario, son protagonistas de 'Cuba Va!', una instalación que acogerá hasta el próximo 12 de enero la Phillips Collection y la complementan dos videos: 'Comodato' y 'Retráctil'.

Esta muestra 'expone de alguna manera el paso del tiempo en Cuba y cómo se ha convertido en algo inamovible, cómo se ha convertido en un espacio donde no sucede nada', dijo a Efe Dagoberto Rodríguez, quien junto a Marco Antonio Castillo conforma 'Los Carpinteros'.

Según Rodríguez, con esta exposición buscan mostrar su generación, cómo piensan y cómo ven 'la Cuba actual'.

'Cuba es como si fuera un paciente en coma, que el Gobierno sabe administrarle comida, mantiene sus funciones vitales, pero es un paciente en coma, nunca va a tener crecimiento', agregó este artista, quien se mueve entre La Habana y Madrid.

En palabras de Rodríguez, el sistema de la isla 'tiene un enfoque parasitario', mientras el Gobierno es 'como una gran obra de bricolaje'.

Castillo, por su parte, consideró que 'Cuba está envejecida' y 'la teoría en la cual fue fundada la dirección de Cuba en los últimos años envejeció, se puso vieja'.

'Es una idea que envejeció, es una idea que no se renovó, no es que sea una idea mala, es una idea que no fue renovada, entonces está tal y cual se habló desde un principio y hoy en día tiene ese aspecto envejecido', agregó al hacer un paralelo con los rostros de esos 'héroes particulares' de la muestra, que consideró 'lindos y dignos'.

Y por eso, para Castillo, la guerra contra Cuba también 'es vieja, la oposición a Cuba es vieja' y 'no funciona tampoco'.

'Nunca ha funcionado, el único que intentó hacer algo que valía la pena fue (el entonces presidente estadounidense Barack) Obama', apuntó este artista, para quien el ahora exgobernante -que inició un proceso de apertura con La Habana- 'logró mucho más que ningún otro presidente' o que 'cualquiera que intentó hacer algo'.

De allí que la llegada de esta exposición a Washington, ahora bajo la era de la Administración de Donald Trump, sea igualmente significativa.

'El enemigo del que se habla en Cuba vive aquí en esta ciudad', dijo Castillo, quien consideró interesante 'cómo ese supuesto enemigo que vive en esta ciudad hoy día está haciendo un programa de recrudecimiento de la agresión' y 'efectivamente está causando un daño profundo, pero sobre todo a la población cubana', no a los dirigentes.

La exposición, lograda tras tres años de trabajo con la curadora Vesela Sreterovic, es la primera desde que 'Los Carpinteros', que terminaron adoptando este nombre tras ser bautizados así por quienes conocieron sus primeras obras -que en ese entonces eran en madera-, anunciaron el fin de una labor conjunta de más de dos décadas.

'No va a haber obra nueva de 'Los Carpinteros', hay un acervo, hay un trabajo profundo que se ha hecho durante todos estos años, tenemos 26 años trabajando juntos, y la carrera de 'Los Carpinteros', independientemente de cómo las carreras de nosotros personalmente se dirijan, continúa', aseguró Castillo.

Sobre el título de la exposición: 'Cuba Va!', Rodríguez apuntó que correspondía a una canción del grupo Experimentación Sonora.

''Cuba Va!' era la canción que también se repetía y era como una especie de ritmo optimista y era también una cuestión ideológica. Se estaba tratando de decir que Cuba era un país que estaba prosperando', relató Castillo para señalar que 'usar eso ahora', como está la situación, tiene 'todo un carácter irónico'.

'Es exactamente todo lo contrario, desafortunadamente', remató Rodríguez. EFE