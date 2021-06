Los compromisarios aprueban las cuentas de Bartomeu

Barcelona, 20 jun (EFE).- Los socios compromisarios del FC Barcelona aprobaron las cuentas de la temporada 2019-2020 y el presupuesto de la 2020-2021 de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu en la Asamblea General de Compromisarios que se está celebrando este domingo en el Camp Nou.

Estos dos puntos, que llevaban prácticamente un año esperando ser aprobados porque la pandemia no permitió antes la celebración de la asamblea, fueron defendidos por Jordi Moix, representante de la junta de Bartomeu, quien subió a la platea entre silbidos y aplausos mientras el secretario Josep Cubells pedía respeto.

Después de los momentos de tensión, las cuentas del curso 2019-2020, con 97 millones de pérdidas, fueron aprobadas por 616 votos a favor, 67 votos en contra y 68 votos en blanco, y el presupuesto 2020-2021, por 578 votos a favor, 71 en contra y 94 en blanco.

Se da la circunstancia de que este presupuesto, que tiene previsto ingresar 828 millones de euros y obtener 1 millón de beneficios, el 30 de junio se cerrará con unas pérdidas de más de 300 millones, según fuentes de la directiva de Laporta.

'No son unos buenos resultados, es evidente, no es para estar orgullosos. Cuando estalló el coronavirus en marzo empezamos a trabajar para que el impacto fuese el menor posible, quizá el club desde la Guerra Civil no estaba en una situación tan complicada', explicó Moix ante las protestas de los compromisarios, que le obligaron a parar su discurso en más de una ocasión.

Hasta el presidente actual, Joan Laporta, intervino para calmar los ánimos de los presentes. Después pidió la aprobación de las cuentas 2019-2020: 'Estas cuentas no nos gustan, pero están reflejando la realidad del club a 30 de junio de 2020, han estado auditadas y no hay ningún documento que acredite una falsedad'.

Además, dijo que 'votar sí a estas cuentas no exonera de responsabilidades a la anterior junta directiva' si se diese el caso.

La junta de Laporta votó 'sí' a los números de la junta saliente 'por el club, para evitar que entre en una parálisis' y para que se puedan presentar a finales de verano las cuentas de la temporada 2020-2021.

Por otro lado, según Moix, sin el impacto del coronavirus, la deuda neta del club a 30 de junio de 2020 hubiese sido de 229 millones de euros (fue de 488 millones). Y admitió que no planificaron 'con suficiente antelación' el 'cambio generacional' de la plantilla del primer equipo y que 'durante dos años la esencia de La Masia no se trató con todo el rigor que hubiese sido necesario'.

En el momento de estas votaciones había en la primera gradería de la tribuna del Camp Nou unos 750 compromisarios acreditados, entre ellos, el expresidente Joan Gaspart. EFE

