Los conservadores ganan las elecciones en Chipre pero con pérdidas

Flora AlexandrouNicosia, 30 may (EFE).- El partido del presidente Nikos Anastasiadis, el conservador DISY, ganó este domingo las elecciones legislativas en Chipre, en una votación en la que las grandes formaciones perdieron apoyos y la sorpresa la dio el ascenso de los ultraderechistas y la irrupción con fuerza de un nuevo partido centrista.

La formación conservadora logró algo mas de un 27 %, tres puntos porcentuales menos que hace cinco años.

Una suerte aún peor corrió el partido de la oposición el izquierdista AKEL, que si bien defendió el segundo puesto, con el 22 %, registró uno de los peores resultados en sus 95 años de historia.

'El resultado no es lo que estábamos esperando. No hemos logrado convencer. Sobre todo no hemos logrado convencer que no todos somos iguales' dijo el secretario general del partido, Andros Kyprianu, en alusión de los casos de corrupción durante el mandato del presidente Anastasiadis.

El líder de DISY, Averof Neofitu, no aludió a la pérdida de votos y se limitó a señalar que 'la sociedad eligió la seriedad y la responsabilidad y rechazó el populismo irresponsable.

'La democracia brilló. Agradezco a nuestros conciudadanos que nos eligieron que soportaron la intensidad sin precedentes del período preelectoral y quiero asegurarles que su voto es una gran responsabilidad. El día después debe encontrarnos unidos', aseveró.

En el tercer lugar se posicionó DIKO, de ideología nacionalista aunque se califica centrista, que obtuvo el 11 % y al igual que los otros dos grandes partidos cedió en torno a tres puntos respecto a las elecciones de 2016.

Según analistas políticos locales, a pesar de los casos de corrupción que sobre todo afectaron a la formación gubernamental, los dos principales partidos de la oposición no pudieron sacar provecho de esta situación y convencer de que lo harían mejor.

LA SORPRESA

La gran sorpresa del día la dieron los ultraderechistas del Frente Nacional Popular (ELAM), partido hermano del neonazi griego Amanecer Dorado, que subió tres puntos y se colocó en el cuarto puesto con el 6,78 %, unas décimas por delante de los socialdemócratas que mantenían hasta ahora ese lugar.

Otra sorpresa fue la irrupción con fuerza en el Parlamento del recién formado centrista DIPA -una escisión de DIKO- que logró un 6 % en su estreno en la cámara.

ELEVADA ABSTENCION

La participación registró de 65,73 %, casi tres puntos por debajo de 2016, uno de los porcentajes más bajos en la historia de Chipre, independiente desde 1960.

Algo mas de medio millón de personas estaban llamadas a elegir los 56 asientos del hemiciclo correspondientes a la comunidad grecochipriota.

En principio la cámara cuenta con 80 asientos, de los cuales 24 están reservados para los turcochipriotas, pero esos escaños están desiertos desde 1963, cuando se intensificó la violencia interétnica y esa comunidad decidió abandonar el Parlamento y los demás puestos en el Gobierno.

El Parlamento tiene un poder que se limita estrictamente a la labor legislativa, pues Chipre tiene un sistema presidencialista y el jefe de Estado es a la vez jefe de Gobierno.

La isla mediterránea de Chipre está dividida desde que en 1974 las tropas turcas ocuparon la parte septentrional y fomentaron la creación de la autodenominada República Turca del Norte, que anunció su independencia en 1983 sin obtener reconocimiento de la ONU o de la comunidad internacional. EFE