Los contagios de la COVID-19 aumentan en Irán con peligro de un nuevo pico

Teherán, 1 jun (EFE).- El número de contagios diarios aumentó este lunes a casi 3.000 nuevos casos en Irán, cuyo ministro de Salud, Said Namakí, advirtió que puede haber 'un pico peligroso en cualquier momento'.

Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron 2.979 nuevos contagios, el dato más alto en dos meses, y 81 fallecimientos.

El balance total en Irán es de 154.445 contagiados del coronavirus SARS-CoV-2, de los que 7.878 han muerto y 121.000 se han recuperado.

Namakí alertó de que la población no está cumpliendo con los protocolos sanitarios y que hay tres provincias en concreto en las que la situación es grave: Sistan y Baluchistán, Hormozgan y Kermanshah.

'Si esta situación continua, la cifra de muertes puede nuevamente ser de tres dígitos. Perderemos un considerable número de nuestros seres queridos y la reputación que tenemos en el ámbito internacional', lamentó.

El titular de Salud expresó que una de sus 'mayores preocupaciones es que la población normalice el coronavirus' y que incluso responsables gubernamentales piensen que la pandemia esté controlada.

'No es así, el coronavirus no solo no estáacabado sino que podemos tener un pico peligroso en cualquier momento', subrayó.

Namakí también criticó que recibe presiones de los distintos ministerios para que se reabra la actividad económica, cultural, deportiva o religiosa, respectivamente.

Las autoridades iraníes ya reabrieron todo el comercio y, desde ayer, las mezquitas volvieron a permitir los rezos diarios y todos los funcionarios regresaron a sus puestos de trabajo.

Desde que se empezaron a levantar las restricciones hace un mes, los contagios han tenido una trayectoria ascendente en el país.EFE