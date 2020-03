Los Cowboys se quedan sin Travis Frederick que anuncia su retirada

Redacción deportes EE.UU, 24 mar (EFE).- El centro Travis Frederick de los Cowboys de Dallas, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció a través de Twitter su retirada de la competición activa.

'Después una profunda consideración, discusión y reflexión, he decidido retirarme del fútbol americano. No fue algo fácil. Entré en la liga a los 22 años, sin estar seguro de a dónde me llevaría la vida. Desde entonces, me he casado, tengo dos hijos sanos y hermosos, además de alcanzar niveles de profesionalismo que nunca hubiera soñado', escribió Frederick en su comunicado.

El ya exjugador estelar de los Cowboys también explicó los motivos que le han llevado a retirarse del deporte.

'Comencé un viaje hace casi dos años que me tomó completamente por sorpresa. Cuando desarrollé Síndrome de Guillain-Barré, no sabía cómo afrontar las cosas. Estaba asustado. Esa experiencia me obligó a reevaluar mi vida y mis prioridades', explicó Frederick.

'Pasé buena parte del año pensando en el pasado y futuro. Me percaté de cuán afortunado era de poder jugar para vivir. Me di cuenta de lo afortunado que era por haber hecho amigos y convertirme en compañero de equipo de grandes hombres. Sobre todo, me dí cuenta de la importancia de mi familia y cuánto deseaba estar allí para ellos en sus momentos buenos y malos, como ellos habían estado para mí', destacó.

Frederick llegó a los Cowboys seleccionado en la primera ronda del sorteo universitario del 2013 con el número 31, tras haberse formado en la Universidad de Wisconsin.

Desde entonces ha jugado los 16 partidos de cada temporada como titular, siendo elegido al Pro Bowl en las cinco más recientes. En el 2016, fue seleccionado All-Pro de primer equipo.

En su comunicado, Frederick, de 29 años, agradeció a la familia Jones, a la organización de los Cowboys, y a sus compañeros.

Frederick se perdió la temporada del 2018 cuando le descubrieron el Síndrome de Guillain-Barré, una condición en que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a su propio sistema nervioso.

Aunque regresó al campo en el 2019 y fue elegido al Pro Bowl, Frederick admitió que 'fue un año difícil. Cada día, enfrentaba una batalla: ya no podía desempeñarme al nivel más alto. Jugar 'bien' no es lo que espero de mí mismo, y lo que merecen mis compañeros'.

El 13 de agosto del 2016, Frederick había firmado un contrato por seis años y 56,4 millones de dólares. Tenía presupuestado impactar al tope salarial de los Cowboys por 11,975 millones en el 2020.

Frederick deja un espacio salarial de 7 millones de dólares para que los Cowboys puedan utilizarlo en el fichaje de nuevos jugadores.

El último ha sido Joe Looney, un liniero ofensivo interior que vuelve a los Cowboys, inició los 16 partidos del 2018 como centro, en sustitución de Frederick.

Además de contar con la opción de Looney, Dallas podría recurrir a la agencia libre o sorteo para añadir profundidad en el interior de su línea.

Frederick fue uno de los jugadores de Dallas más activos en la comunidad durante el reciente brote de coronavirus en el mundo, después que ha utilizado su Blocking Out Hunger Foundation, establecida hace cuatro años, para auxiliar al personal de respuesta inmediata contra la pandemia en el área de Dallas.

Por su parte, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, destacó el liderazgo, habilidad natural, producción e inteligencia de Frederick como uno de los linieros ofensivos con mayor talento que ha visto en la NFL.

'En el pináculo de su éxito, su carrera en el campo solo fue superada por una rara muestra de coraje y determinación para superar una enfermedad potencialmente mortal y regresar a la competición', destacó Jones, 'un desafío que solo puede ser completado por una persona con niveles raros de perseverancia y fuerza'.

Además, Jones también alabó toda la aportación de Frederick en su labor social.

'Como colaborador de nuestra comunidad, un hombre de familia y una persona profesional', añadió Jones. 'Se ha distinguido como un representante ejemplar de esta organización. Y por el resto de su vida, cuando se mencione su nombre siempre estará unido al de los Cowboys'.EFE