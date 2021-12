Los dibujos de Víktor But, el lado desconocido del 'mercader de la muerte'

Fernando Salcines

Moscú, 9 dic (EFE).- El traficante ruso de armas Víktor But, conocido como el 'mercader de la muerte' y que cumple una condena de 25 años de cárcel en EEUU, expone en Moscú una veintena de dibujos hechos en prisión que muestran una faceta hasta ahora desconocida del recluso.

'Tenemos la oportunidad de presentar el arte de una persona que lleva más de trece años en una cárcel estadounidense, en condiciones difíciles, y sin embargo, no ha sido derrotado, conserva su fuerza de voluntad y ante todo muchas ganas de vivir', declaró a Efe Alexandr Voronov, representante de la Cámara Pública de Rusia, donde se exponen los dibujos.

TESTIMONIO DE LA CÁRCEL

La muestra, abierta solo hasta el domingo, recibe a los visitantes con un autorretrato dibujado a lápiz, en el que se representa a sí mismo tras las rejas.

Ese cuadro da testimonio de su experiencia carcelaria, que ha marcado su mirada de tristeza y sus pronunciadas arrugas.

But, quien nunca se había dedicado a dibujar antes de su encarcelamiento, recurre también a imágenes alegóricas, como las de lobos, que expresan su fuerte añoranza de la libertad,.

Otros muestran pequeños gatos, uno de los cuales está sujeto por una cadena de eslabones desproporcionadamente grandes, un reflejo de su encarcelamiento.

Aunque sus trabajos se apoyan en el realismo, el recluso ruso más famoso en Estados Unidos no cuenta con una formación académica, y en parte de los retratos se insinúa el origen fotográfico de las imágenes y reproducciones cuidadosas más propias de un aficionado que de un artista.

BUT, MÁS PRESO QUE ARTISTA

Porque la idea de los organizadores de la exposición, propuesta por su esposa, Alla But, y la diputada oficialista María Bútina, quien cumplió entre 2018 y 2019 más de un año de prisión en EEUU por conspirar contra esa nación, no era la de enaltecer sus dotes como dibujante, sino volver a visibilizar su situación.

'But fue procesado por la justicia estadounidense y no me corresponde comentar esta situación, pero sin lugar a dudas, una persona que en estas difíciles condiciones encuentra deseos, fuerzas y pericia para expresarse de este modo, merece ser expuesta en nuestro espacio', explicó Voronov.

Su obra, añadió, 'demuestra que el espíritu ruso es inquebrantable, no importa cuál sea la cárcel, cuál sea el régimen'.

'Sus pinturas muestran su fuerza, subrayan su voluntad y vitalidad, y espero que pronto pueda regresar a Rusia y vivir como un ciudadano libre ruso más', aseveró.

El representante de la Cámara Pública defendió que su institución es el espacio ideal para esta muestra, ya que da espacio a 'opiniones diferentes, diversos credos y confesiones, nacionalidades y pueblos, y por ello es una plaza para el diálogo, para los intercambios de información y criterios'.

But fue detenido en Tailandia en 2008 y extraditado a EEUU, donde fue sentenciado por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

RUSIA BUSCA SU REGRESO

Rusia, que considera el proceso contra But 'fabricado por los servicios secretos', insiste en que los ciudadanos de su país deben cumplir las penas de cárcel en su territorio y ha criticado en numerosas ocasiones a EEUU por lo que considera el uso extraterritorial de su legislación contra ciudadanos rusos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, abordaron en junio pasado en su primera cumbre en Ginebra la posibilidad de llegar a 'determinados compromisos' para canjear presos.

Actualmente, diecisiete ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos con doble ciudadanía, están recluidos en prisiones rusas, según una lista del Servicio Federal Penitenciario de Rusia.

Entre los rusos más conocidos encarcelados en EEUU, se encuentra, además de But, Konstantín Yaroshenko, piloto condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. EFE

