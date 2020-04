Los directivos de 10 equipos decidirán este miércoles suerte del Clausura

(Corrige en el lead fecha de la reunión. Bien: miércoles)

Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- Los directivos de los diez equipos de la Primera División del fútbol hondureño decidirán este miércoles a través de una videoconferencia la suerte del torneo Clausura, que fue suspendido el 15 de marzo, ante la expansión del coronavirus, cuando se habían disputado 13 de sus 18 jornadas.

La pandemia ha dejado en Honduras 64 personas muertas y 702 casos de contagiados, según informó el lunes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager, oficial).

Seis de los diez equipos se han declarado en favor de la finalización del torneo, lo que supone que no habría campeón, ni descendido a la Segunda División.

La Liga también tiene previsto analizar los problemas económicos que arrastran algunas entidades y que se reflejan en el incumplimiento del pago de varios meses de salarios a sus jugadores.

Otras instituciones han anunciado que tienen disponibilidad para pagar los salarios de marzo, pero tendrían problemas para cumplir con abril y mayo.

Sobre la mesa de discusión está la propuesta de jugar el torneo dentro de uno o dos meses.

También, declarar campeón al Motagua que, al cerrar la decimotercera jornada, quedó en primer lugar con 27 puntos.

Pero los directivos de los clubes Marathón, con 24 enteros en trece fechas disputadas, Olimpia (22) y Real España (21), que con el Motagua son considerados los cuatro mejores equipos de Honduras, no están de acuerdo con que el actual líder sea declarado campeón.

Por ley, el torneo no debería ser suspendido, pero ante el motivo de fuerza mayor derivado por la COVID-19, no se descarta que no continúe, considerando que entre mayo y junio no habría tiempo suficiente y luego se ve vendría el Apertura, que finaliza en diciembre.

La decisión la tomarán los presidentes de los diez equipos, que están paralizados desde a mediados de marzo, aunque la mayoría de los jugadores cumplen con jornadas en casa indicadas por sus entrenadores.

Dos de los entrenados, Ramiro Martínez y Fernando Araújo, uruguayos que estaban al frente del Real España y el Vida, respectivamente, regresaron a su país el pasado día 8 a causa de la de coronavirus en Honduras, sin que se sepa si regresarán o no al país, ante la incertidumbre de si será suspendido o no el Clausura. EFE