Los duques de Sussex terminan la cooperación con varios tabloides

Londres, 20 abr (EFE).- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, que el pasado marzo se apartaron oficialmente de la monarquía británica, han comunicado a varios tabloides del Reino Unido que han decidido terminar toda cooperación con ellos.

En una carta remitida a los periódicos británicos 'The Sun', 'The Mirror', 'The Mail' y 'The Express', un representante de los duques, quienes viven ahora en California (EE. UU.), señaló que han tomado la decisión por la publicación de historias 'falsas'.

El año pasado, el nieto de la reina Isabel II, y Meghan Markle, ex actriz estadounidense, criticaron duramente a los tabloides sensacionalistas por publicar historias sobre la aparente tensa relación entre la duquesa y su padre, Thomas Markle.

Los duques, que se casaron en 2018 y tienen un niño de casi un año, Archie, indicaron que han decidido poner fin a cualquier tipo colaboración por considerar que hay 'distorsión' en las historias.

Un representante de los duques agregó que es 'preocupante' que un sector 'influyente' de la prensa haya publicado artículos falsos y agregó que 'hay un coste humano real por la forma de hacer este negocio y que afecta a cada rincón de la sociedad'.

'Los duques de Sussex han observado que la vida de gente que ellos conocen, así como de gente desconocida, ha quedado destrozada sin ninguna razón, por chismes salaces para mejorar los ingresos por publicidad', añadió el representante.

Con esta misiva, de la que informa la BBC, el equipo de relaciones públicas de la pareja no contestará llamadas de esos tabloides, aunque continuará la colaboración con otros medios. EFE